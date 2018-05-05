بيليكانز يكبح ووريرز وروكتس يقسو على جاز

وفي المباراة الثالثة من أصل سبع ممكنة، استغل نيو أورليانز على أكمل وجه الجمعة انتقال مباريات سلسلته ضد غولدن ستايت ووريرز إلى ملعبه، ليفوز 119-100، ويقلص الفارق مع حامل اللقب الى 1-2. أما هيوستن، فثأر بشكل مثالي لخسارته المباراة الثانية على أرضه، وتغلب على يوتا في أول مباراة ضمن هذه السلسلة يستضيفها الأخير، بنتيجة قاسية 113-92.

ودخل غولدن ستايت المتوج باللقب عامي 2015 و2017 ووصيف 2016، مباراة الجمعة متقدماً بنتيجة 2-صفر بعد فوزه في المباراتين الأوليين على أرضه ضمن "بلاي أوف" المنطقة الغربية. إلا أنه وجد نفسه بعد نتيجة الجمعة، يستعد للمباراة الرابعة التي يستضيفها بيليكانز الأحد، متقدماً 2-1.

وكان أنطوني ديفيس الأفضل في صفوف نيو أورليانز مع 33 نقطة و18 متابعة، واكتفى زميله راجون روندو بتسجيل أربع نقاط فقط، إلا أنه ساهم بعشر متابعات و21 تمريرة حاسمة.

وقال ديفيس "لقد قمنا فقط بما كان يجدر بنا القيام به (...) بالطبع كانت مباراة كبيرة بالنسبة إلينا، لم نكن نرغب في التأخر صفر-3. قدمنا مباراة كبيرة والآن سنحاول الاستعداد للأحد".

وعلى رغم الأداء الهجومي القوي لثلاثي غولدن ستايت، ستيفن كوري (19 نقطة) وكلاي طومسون (26 نقطة) وكيفن دورانت (22 نقطة)، إلا أن فريقهم لم يظهر في موقع القادر على قلب الأمور لصالحه، لاسيما في الربع الثالث الذي أنهاه نيو أورليانز بفارق كبير (30-19)، علماً أن الفارق في بعض مراحل المباراة وصل إلى 26 نقطة لصالح المضيف.

وبدأ غولدن ستايت المباراة ببطء، فخسر الربع الأول 21-30. إلا أن الأبرز في هذا الربع كان كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين والذي شارك للمرة الأولى كأساسي منذ عودته من الاصابة، اكتفى بثلاث نقاط.

وعاد كوري إلى الملاعب في المباراة الثانية التي انتهت بفوز فريقه 121-116. وأنهى كوري تلك المباراة مع 28 نقطة، علماً إنه شارك فيها كبديل.

وسلم مدرب غولدن ستايت ستيف كير بنتيجة المباراة قبل خمس دقائق من نهايتها، اذ قام بإخراج لاعبيه الأساسيين في ظل تأخر فريقه 89-114.

وشدد كير على إنه لم يستغرب الأداء القوي لنيو أورليانز.

وقال "على ملعبه، متأخراً صفر-2، هذا ما توقعناه (...) دفاعهم كان رائعاً. اعتقد أنهم قدموا القوة المطلوبة لمباراة تقام على ملعبهم".

ونجح نيو أورليانز في عشر محاولات ثلاثية في الدقائق الـ 24 الأولى من المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدما 62-56.

أما لدى غولدن ستايت، فكان لافتاً تسجيل طومسون 20 من نقاط الـ 26 في الربع الثاني، إلا أن أداءه تراجع في المراحل المتبقية من المباراة، ولم يتمكن من النجاح سوى في تسع من آخر 22 محاولة تسجيل قام بها.

وتطرق كير إلى أداء كوري الذي نجح في ست محاولات من أصل 19، قائلاً أن "المباراة الثانية دائماً ما تكون الأصعب عندما تعود من الاصابة (...) لم يكن موفقا كعادته في تحركاته. من الواضح أنه لم ينجح في محاولاته، طاقته وحركة رجليه كانت صعبة، لكنه سيستعيد أداءه".



هيوستن رد "الصفعة"

وعلى ملعب يوتا جاز، لقن هيوستن روكتس مضيفه درساً قاسياً في ثالث مباريات سلسلتهما، ليتقدم بنتيجتها 2-1.

ورد هيوستن بشكل مثالي على الخسارة غير المتوقعة التي تلقاها على ملعبه الأربعاء (108-116) في ثاني مباريات الدور الثاني.

وكعادته، لم يتخلف نجم هيوستن جيمس هاردن عن الموعد، فسجل 25 نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة خلال 30 دقيقة أمضاها في الملعب.

وأضاف زميله إيريك غوردون 25 نقطة، ليشكل اللاعبان رأس حربة عرض هجومي بلا رحمة قدمه هيوستن الذي أنهى الدور المنتظم متصدراً للمنطقة الغربية مع 65 فوزاً (أفضل سجل في المنطقتين)، وبلغ الدور الثاني من "البلاي أوف" بعد تخطيه مينيسوتا تمبروولفز 4-1 في الدور الأول.

وقال هاردن "لم نستسلم على أي كرة (...) نافسنا على كل تسديدة"، مشدداً على أن فريقه دخل المباراة بذهنية هجومية بعد "مباراة ثانية أملوا (لاعبو يوتا) فيها علينا الايقاع (...) وجهوا لنا صفعة وأردنا نقوم بالأمر نفسه". أضاف "قمنا بذلك".

ولم يمنح هيوستن أي فرصة لمضيفه يوتا في المباراة الأولى التي يخوضها على أرضه في الدور الثاني، وبدا عازماً من البداية على الثأر لخسارته، فحسم الشوط الأول 70-40 (الربع الأول 39-22 والثاني 31-18).

واستعاد يوتا بعض التماسك في الشوط الثاني، فأنهى الربع الثالث بنتيجة 25-23، والربع الأخير بفارق سبع نقاط 27-20، إلا أنه لم يتمكن من الاقتراب أكثر من ضيفه الذي صنع في بعض مراحل المباراة فارقاً وصل إلى 38 نقطة، وأراح في الربع الأخير عدداً من لاعبيه الأساسيين.

وكان رويس أونيل الأفضل لدى يوتا مع 17 نقطة و5 متابعات، وأضاف الفرنسي رودي غوبير 12 نقطة و9 متابعات. إلا أن الفريق الذي لا يزال يفتقد للاعبه ريكي روبيو بسبب الاصابة، قد يتلقى نكسة إضافية بعد خروج لاعبه ديريك فايفروز في الربع الثالث مصاباً في الكاحل.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين على ملعب يوتا أيضاً الأحد.