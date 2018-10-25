في المقابل، استعرض ستيفن كوري مهاراته التهديفية بتسجيله 51 نقطة في سلة واشنطن ويزاردز الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد ثلاث هزائم متتالية، نجح جيمس، المتوج باللقب 3 مرات في الأدوار النهائية الثمانية الأخيرة مع ميامي هيت (2010-2014) وكليفلاند كافالييرز (2014-2018)، في قيادة فريقه الجديد المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وسجل جيمس (33 عاماً) 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، لكنه لم ينه المباراة أفضل مسجل في صفوف فريقه كونه تابع الربع الأخير من مقاعد البدلاء.

وكان البديل لانس ستيفنسون أفضل مسجل في صفوف ليكرز برصيد 23 نقطة مع 8 متابعات، وأضاف جافالي ماكغي 20 نقطة.

وترك جيمس كليفلاند كافالييرز في تموز/يوليو الماضي بعد 4 مواسم في صفوفه توج معه خلالها باللقب عام 2016، وانضم إلى لوس أنجليس ليكرز لاستعادة أمجاد الفريق الذي لم يبلغ الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) منذ عام 2013.

ولعب ليكرز من دون براندون اينغرام وراجون روندو الموقوفين 4 و3 مباريات على التوالي بعد شجار مع لاعب هيوستن روكتس كريس بول (أوقف مباراتين) السبت.

كوري يستعرض



وواصل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الموسمين الأخيرين صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 144-122.

وفرض النجم ستيفن كوري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 51 نقطة. وضرب كوري بقوة في الربع الأول بتسجيله 23 نقطة بينها 5 ثلاثيات، وأضاف 8 نقاط في الربع الثاني قبل أن يواصل مسلسله التهديفي في الربع الثالث، وتابع الربع الأخير من مقاعد البدلاء.

وأنهى كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، المباراة بفارق 3 نقاط عن رقمه القياسي الشخصي وهو 54 نقطة سجلها في سلة نيويورك نيكس عام 2013.

وسجل كوري 11 ثلاثية في المباراة رافعاً رصيده إلى 2162 ثلاثية في مسيرته في الدوري فصعد إلى المركز الخامس على لائحة أفضل المسجلين للثلاثيات في تاريخ الـNBA والتي يتصدرها راي ألن بـ2973 ثلاثية.

وأضاف كيفن دورانت 30 نقطة في 32 دقيقة.

وفي المنطقة الشرقية، تابع تورونتو رابتورز بدايته القوية وحقق فوزه الخامس توالياً عندما تغلب على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 112-105 بفضل 35 نقطة لنجمه العائد من الإصابة كاوهي لينارد.

وغاب لينارد الذي توج أفضل مدافع في الدوري عامي 2016 و2017 عن منافسات الموسم الماضي (لعب 9 مباريات فقط) بسبب إصابة قوية في الفخذ خلال المباراة ضد سان أنتونيو سبيرز، لكنه عاد بقوة هذا الموسم حيث يبلغ معدل نقاطه في المباراة الواحدة 28 نقطة.

وعمق يوتا جاز جراح مضيفه هيوستن روكتس عندما ألحق به الهزيمة الثالثة هذا الموسم بالفوز عليه 100-89.

وهي الخسارة الثالثة في أربع مباريات لهيوستن روكتس أفضل فريق في الدوري العادي الموسم الماضي والذي خسر بصعوبة الدور النهائي للمنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز 3-4.

وسجل جيمس هاردن 29 نقطة وأضاف البديل كارميلو أنتوني رقماً قياسياً بألوان فريقه الجديد (22 نقطة) دون أن يجنبا هيوستن روكتس الخسارة.

وتابع كليفلاند كافالييرز معاناته منذ رحيل نجمه جيمس، ومني بخسارته الرابعة توالياً وكانت أمام ضيفه بروكلين نتس 86-102.

وتخطى اليوناني الواعد يانيس أنتيتوكونمبو (23 عاماً) حاجز الـ25 نقطة و15 متابعة للمباراة الرابعة على التوالي عندما سجل 32 نقطة مع 18 متابعة وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-108.

وعادل أنتيتوكونمبو إنجاز الأسطورة ويلت تشامبرلاين الوحيد الذي استهل موسماً في الدوري الأميركي بهذه الطريقة وكانت عام 1965.

وفي باقي المباريات، فاز ميامي هيت على نيويورك نيكس 110-87، وساكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 97-92، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 112-110، وأتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 111-104. وخسر سان أنتونيو سبيرز أمام إنديانا بيسرز 96-116.

