الرميات الثلاثية تقود كليفلاند للفوز على أتلانتا

ونجح لاعبو كافالييرز، بطل الموسم الماضي، في 25 رمية ثلاثية (75 نقطة)، وحسنوا بفارق رمية واحدة الرقم السابق الذي سجله هيوستن روكتس في 16 كانون الأول/ديسمبر (24 رمية) عندما تغلب على نيو أورليانز بيليكنز 122-100.

وفي عودته إلى اتلانتا، لم يتعاطف كايل كورفر المنتقل في كانون الثاني/يناير الماضي إلى كليفلاند، مع زملائه السابقين وكان صاحب الرمية الثلاثية الأخيرة التي أعلنت تسجيل رقم قياسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتأتي أهمية الفوز بالنسبة إلى كليفلاند من كونه جاء بعد يومين من خسارته الأربعاء أمام بوسطن سلتيكس 99-103 لترتفع معه معنويات لاعبيه.

وسجل "الملك" ليبرون جيمس 38 نقطة لكليفلاند مع 13 متابعة، لكن أفضل مسجل في المباراة كان زميله كيري إيرفينع (43 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة).

وسيطر كليفلاند على المجريات في الأرباع الثلاثة الأولى (39-33 و38-27 و29-28) وتقدم بفارق 25 نقطة، لكنه عانى في الربع الأخير (29-42) ونزل الفارق إلى نقطة واحدة قبل 90 ثانية من نهاية اللقاء.

في المقابل، مني أتلانتا خامس المنطقة الشرقية بخسارته السابعة، وبرز منه تيم هاردواي (38 نقطة) وبول ميلساب (27 نقطة و9 متابعات) ودوايت هاوارد (15 نقطة و10 متابعات)، ودينيس شرودر (17 نقطة و7 تمريرات حاسمة).

ويبقى الخطر داهماً على كليفلاند من مطارده بوسطن الذي حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب لوس أنجليس ليكرز متذيل ترتيب المنطقة الغربية 115-95.

واكتفى إيزاياه توماس، مهندس فوز بوسطن على كليفلاند، بتسجيل 18 نقطة وكان الأفضل في صفوف فريقه، فيما سجل جوردان كلاركسون 20 نقطة لليكرز.

خسارة أوكلاهوما



استعرض نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك في صالة فينيكس صنز وسجل 48 نقطة 20 منها في الربع الأخير (32-31) فتجاوز حاجز الـ40 نقطة للمرّة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة هذا الموسم دون أن يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة الثانية توالياً والسابعة والعشرين منذ انطلاق البطولة الحالية (مقابل 35 فوزاً).

وكان وستبروك قريباً من تحقيق الثلاثية المزدوجة (تريبل دابل) رقم 31 خلال الموسم وكان بحاجة إلى تمريرة حاسمة واحدة (48 نقطة و17 متابعة و9 تمريرات)، وهو لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي المطلق الذي حققه الأسطورة أوسكار روبرتسون (41 تريبل دابل) في موسم 1961-1962.

وتغلب سان أنطونيو سبيرز بصعوبة على نيو أورليانز بيليكانز 101-98 بعد التمديد.

ورغم تسجيل كاوي ليونارد 31 نقطة لسان أنطونيو، لكن الفضل في تحقيق الفوز يعود بالدرجة الأولى إلى الإسباني باو غاسول وباتي ميلز اللذين سجل كل منهما ثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف لاماركوس أولدريدج 21 نقطة و15 متابعة للفائز، في حين برز من أنطوني ديفيس 29 نقطة) وديماركوس كازنس المنتقل حديثاً من ساكرامنتو كينغز (19 نقطة و23 متابعة).

وتعرض لوس أنجليس كليبرز لخسارة غير متوقعة أمام ميلووكي باكس 101-112 فتراجع كثيراً عن صاحبي المركزين الأولين في المنطقة العربية غولن ستايت ووريرز وسان أنطونيو.

وتغلب دالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 104-100، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 105-102، وتورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز 114-106، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيت 110-99.