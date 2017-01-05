الدوري الأميركي للمحترفين: شيكاغو يسقط كليفلاند على أرضه

وهي الهزيمة الأولى لكليفلاند في المباريات الـ14 الأخيرة التي خاضها بوجود نجمه ليبرون جيمس الذي قدم مباراة جيدة بتسجيله 31 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة رغم أنه كان مريضاً، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريق المدرب تايرون لو هزيمته الثالثة هذا الموسم بين جماهيره والثامنة في 34 مباراة.

وكان الشك يحوم حول مشاركة جيمس بسبب الإنفلونزا إلا أنه تحامل على أوجاعه لحاجة الفريق إليه، في ظل غياب النجمين الآخرين كايري إيرفينغ وكيفن لوف بسبب إصابة الأول وتسمم الثاني.

ويدين شيكاغو بفوزه الثامن عشر في 36 مباراة إلى جيمي باتلر الذي سجل 10 نقاط متتالية في الربع الأخير، ممهداً الطريق أمام فريقه لإسقاط البطل.

وأنهى باتلر اللقاء وفي رصيده 20 نقطة (بينها 14 في الربع الأخير) مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وساهم تاج غيبسون بـ18 نقطة و7 متابعات والإسباني-المونتينيغري نيكولا ميروتيتش بـ16 نقطة، فيما كان نصيب زميل جيمس السابق في ميامي هيت دواين وايد 10 نقاط.

وعلى ملعب "أوراكل أرينا"، تألق الثنائي ستيفن كوري وكيفن دورانت وقادا غولدن ستايت ووريرز، وصيف البطل وصاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم، إلى فوزه الحادي والثلاثين في 36 مباراة على حساب ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 125-117.

وسجل كوري 35 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف دورانت 30 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى كلاي تومسون بـ14 نقطة بعدما عانى من خارج القوس (تسديدة ناجحة فقط من 7 محاولات).

وفي المباريات الأخرى، عوض لوس أنجليس كليبرز تخلفه أمام ضيفه ممفيس غريزليز بفارق 12 نقطة وخرج فائزًا 115-106 بفضل جهود أوستن ريفرز، نجل مدرب الفريق دوك ريفرز، إذ سجل 28 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة وأضاف جمال كراوفورد 22 نقطة ودجاي دجاي ريديك 19 ودياندري جوردن 18 مع 20 متابعة.

وفاز تشارلوت هورنتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-112 رغم تألق نجم الأخير راسل وستبروك 33 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة، وميلووكي باكس على نيويورك نيكس 105-104 بفضل اليوناني يانيس إنتيتوكونمبو 27 نقطة مع 13 متابعة، وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 111-92.



