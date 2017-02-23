ياو مينغ رئيساً للاتحاد الصيني لكرة السلة

وبهذا أصبح ياو (36 عاماً) وهو أنجح لاعب صيني في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين أول شخص من خارج الدوائر الرسمية الحكومية في بلاده يقود الاتحاد الصيني للعبة.

وقال تقرير بثه موقع الاتحاد الصيني لكرة السلة إنه تأكد انتخاب ياو رئيساً للاتحاد خلال الجمعية العمومية للاتحاد اليوم الخميس كما ذكرت وسائل إعلام محلية إن ياو انتخب رئيساً للاتحاد بالإجماع.

وانضم ياو المولود في شنغهاي إلى هيوستون روكتس في 2002 وأمضى معه تسعة مواسم قبل الاعتزال في 2011 اثر معاناته من الإصابات.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن ياو قوله بعد الانتخاب "يتعين علينا دراسة وضعنا بصورة أفضل وأن نتعلم من خبرة وتجارب الدول الأخرى وأن نعمل بطريقتنا من أجل تطوير اللعبة في الصين."

ويحظى الدوري الصيني لكرة السلة بشعبية كبيرة وأصبح يجتذب الكثير من اللاعبين الأجانب.



