يانيس غاضب من وصف شقيقه بالـ"قرد"

وكتب لاعب نادي ميلووكي باكس في الدوري الأميركي للمحترفين في حسابه على موقع "تويتر": "لم أكن قادرا على النوم في الأيام القليلة الماضية بسبب الحادث العنصري. إذا حصل ذلك لثاناسيس الذي يمثل بفخر وابتسامة مستمرة المنتخب اليوناني و(فريق) باناثينايكوس، لا أستطيع أن أصف ما يمر به باقي الأشخاص السود في اليونان".

ووصف المذيع المعروف تاكيس تسوكولاس، وهو أحد مشجعي أولمبياكوس، ثاناسيس بالقرد بعد فوز باناثينايكوس على أولمبياكوس 93-80 خلال مواجهتهما الجمعة الماضي حيث سجل ثاناسيس 12 نقطة.

وقاضت منظمتان لمكافحة العنصرية في اليونان تسوكولاس وطلبتا استيضاحا من المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون.

وقال تسوكولاس في بيان إنه لم يذكر اسم ثاناسيس "في مزاج عنصري، لكنني وصفت سلوكه كرياضي عوقب مرتين من قبل الحكام بالأخطاء التقنية".

وأضاف "أعرف تماما انه تجري محاولات لتحويل هذا الحادث إلى قضية عنصرية، وأحذرهم بأنني سأتبع الطريق القانوني للرد على ذلك".

وكتب يانيس "أنا حزين وخائب. لكننا لن نسمح بأن تغير التعليقات السلبية هذه العائلة وحبها للبلد الذي نشأنا فيه. أنا واشقائي نيجيريون-يونانيون وسنتابع تمثيل بلدنا والتحدث بلغته".