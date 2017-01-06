هيوستن يحقق فوزاً مثيراً على أوكلاهوما

سجل البرازيلي نيني رميتين حرتين قبل 7 أعشار من الثانية على نهاية الوقت وساهم بفوز هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن، على ضيفه أوكلاهوما سيتي ونجمه راسل وستبروك 118-116، الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهذه أفضل مباراة يخوضها نيني (34 عاما) هذا الموسم، إذ سجل 18 نقطة، فيما كان زميله النجم جيمس هاردن قريباً من تحقيق ثلاثية مزدوجة ("تريبل دبل") بتسجيله 26 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وأضاف البديل إريك غوردون 22 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

في الطرف المقابل، لم تكف النقاط الـ 49 التي سجلها وستبروك لتفادي فريقه الخسارة، علماً أنه حقق رقماً قياسياً شخصياً بتسجيله ثماني رميات ثلاثية.

وسجل وستبروك 16 من 34 محاولة مساهماً في تقليص أوكلاهوما لفارق بلغ 18 نقطة في الربع الثالث وذلك بعد تقدمه بفارق 14 مطلع المباراة.

وعلق هاردن الذي يتنافس مع وستبروك على جائزة أفضل لاعب في الموسم: "التناغم رائع في الفريق، يقاتل كل لاعب من أجل الآخر، ونقدم كل ما نملك خلال المواجهات".

وبفوزه أصبح روكتس (28-9) ثالثاً في المنطقة الغربية، خلف غولدن ستايت ووريرز وسان أنتونيو سبيرز، فيما تراجع أوكلاهوما (21-16) إلى المركز السابع.

واستعاد تورونتو رابتورز وصيف المنطقة الشرقية، نغمة الانتصارات عندما تخطى ضيفه يوتا جاز 101-93.

وتألق في صفوف الفائز كايل لوري صاحب 33 نقطة، فيما منحه ديمار ديروزان (23 نقطة) التقدم لأول مرة قبل 3.08 دقائق على نهاية الوقت.

وأضاف لاعب الارتكاز الليتواني يوناس فالانسيوناس 18 نقطة و13 متابعة.

وفي بورتلاند، عاد داميان ليلارد بعد اصابة في كاحله، وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 118-109.

ونجح ليلارد بتسجيل 21 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله سي جاي ماكولوم 27 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وهذا رابع فوز لبلايزرز في آخر 16 مباراة، فاحتل المركز التاسع في المنطقة الغربية، فيما عاد ليكرز إلى مسلسل الهزائم التي بلغت 26 حتى الآن مقابل 13 فوزاً.

وكان دانجيلو راسل أفضل مسجل لدى ليكرز مع 22 نقطة، وأضاف البديل جوردان كلارسون 21 نقطة بينها 4 ثلاثيات.

وفي نيو أورليانز، سجل الألماني دنيس شرودر 22 نقطة وكرة حاسمة قبل 1.13 دقيقة على نهاية الوقت، ليقود أتلانتا هوكس إلى الفوز على بيليكانز 99-94.

ولم يترك سان أنتونيو سبيرز وصيف الغربية أية فرصة لدنفر ناغتس وفاز عليه بنتيجة كبيرة 127-99.

وتألق لدى الفائز لاماركوس أولدريدج مع 28 نقطة وأضاف كاوي ليونارد 24 نقطة والموزع الفرنسي طوني باركر 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة بينها 10 رميات حرة من أصل 11. وبلغ معدل تسجيل صانع الألعاب الفرنسي 19.2 نقطة في آخر خمس مباريات.

وفي باقي المباريات، فاز إنديانا بيسرز على بروكلين نتس 121-109 وديترويت بيستونز على تشارلوت هورنتس 115-114 وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 102-95.

