هيوستن روكتس إلى الدور الثاني

في قاعة "تويوتا سنتر" في هيوستن، قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى نصف نهائي المنطقة الغربية ليلاقي الفائز من سلسلة سان أنتونيو سبيرز وممفيس غريزليز (يتقدم الأول 3-2). وسجل هاردن 34 نقطة إلى ثماني متابعات. وأضاف الاحتياطي لو وليامس 22 نقطة بينها عشر نقاط في الربع الأخير إلى خمس متابعات، باتريك بيفرلي 15 نقطة إلى ثماني متابعات، والاحتياطي البرازيلي نيني هيلاريو 14 نقطة إلى سبع متابعات.

ولم تشفع الـ 47 نقطة التي سجلها نجم أوكلاهوما راسل وستبروك إلى 11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، بينها 20 نقطة في الربع الثالث الذي أنهاه فريقه متقدماً 77-72.

وأضاف كل من الاحتياطيين جيرامي غرانت وأليكس أبرينز 11 نقطة، وكل من تاج غيبسون وفيكتور أولاديبو عشر نقاط، ليخرج الفريق من الدور الأول بعدما كان بلغ نهائي المنطقة الموسم الماضي.

وكانت المباراة حامية في الثواني الأخيرة، اذ قلّص أوكلاهوما الفارق مرتين إلى أربع نقاط. إلا أن هاردن سجل أربع رميات حرة أراح فيها فريقه.

ودفع أوكلاهوما ثمن تراجع أداء وستبروك في الربع الأخير إذ سجل تسديدتين من 11 محاولة، علماً أنه انفرد هذا الموسم بالرقم القياسي في "التريبل دبل" بـ 42، وبلغ معدله هذا الموسم 31,6 نقطة إلى 10,7 متابعات و10,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

في حين نجح هيوستن في عبور الدور الأول من "البلاي أوف" للمرة الثانية في ثلاثة مواسم.

وفي قاعة "آي تي أند تي سنتر"، تقدم سان أنتونيو سبيرز ضيفه ممفيس غريزليز 3-2 بفوزه عليه بفارق 13 نقطة 116-103.

وكان أفضل مسجل في سان أنتونيو كاوهي لينارد 28 نقطة إلى ست تمريرات حاسمة، والاحتياطي الأسترالي باتي ميلز 20 نقطة، وصانع الألعاب الفرنسي طوني باركر 16 نقطة إلى ست تمريرات حاسمة، ولاماركوس أولدريدج 12 نقطة إلى تسع متابعات، والاحتياطي الأرجنتيني مانو جينوبيلي عشر نقاط.

في المقابل، كان الموزع مايك كونلي أفضل مسجل لممفيس مع 26 نقطة إلى ست تمريرات حاسمة، والإسباني مارك غاسول 17 نقطة إلى خمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وكل من جيمس إينيس والاحتياطي جامايكال غرين 11 نقطة، والمخضرم فينس كارتر 10 نقاط. وتمكن ممفيس من تعويض تخلفه بفارق 18 نقطة قبل النهاية بدقيقتين مسجلاً 17 نقطة في مقابل ثلاث لمنافسه.

وفي قاعة "ستايبلز سنتر" في لوس أنجليس، أسقط يوتا جاز مضيفه لوس أنجليس كليبرز بفارق أربع نقاط 96-92 وتقدمه 3-2.