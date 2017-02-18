هل يذيب لقاء كل النجوم الجليد بين وستبروك ودورانت؟

لم يتحدث دورانت مع زميله السابق وستبروك في الأشهر السبعة الماضية، بعد تركه أوكلاهوما سيتي ثاندر وتوقيعه مع غولدن ستايت ووريرز في عقد حر.

وبعد أن شكل ثنائياً هجومياً ضارباً مع وستبروك لثماني سنوات، انتقل دورانت إلى ووريرز الذي أقصى أوكلاهوما في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي.

لكن اللاعبين اللذين سيمثلان فريق المنطقة الغربية في النسخة الـ66 من مباراة كل النجوم، قللا من دراما لم الشمل بينهما بعد انفصال دورانت عن أوكلاهوما.

وعن امكانية تكلمه مع وستبروك، قال دورانت لشبكة "اي اس بي ان" الرياضية: "لم آت إلى هنا ليكون هناك أي نوع من الدراما أو لقاء من القلب إلى القلب مع أي شخص أخر".

وتابع: "لا أفكر حتى في هذا الأمر. اذا حدث فليكن. واذا لم يحدث فلن تكون مشكلة كبيرة. أنا هنا للاستمتاع في نهاية الأسبوع".

في المقابل، أجاب وستبروك على كل الأسئلة المتعلقة باتحاده مع دورانت مجدداً في فريق واحد، بتعليقات حول "أسبوع الموضة" متجاهلاً القضية برمتها.

ويتصدر وستبروك (28 عاماً) ترتيب هدافي الدوري "ان بي ايه" مع 31.1 نقطة في المباراة الواحدة، وهو الثالث لدى الممررين (10.1) والثاني عشر في ترتيب ملتقطي المتابعات (10.5).

ويسير وستبروك على الطريق الصحيح لمعادلة الرقم التاريخي لأوسكار روبرتسون في عدد الثلاثيات المزدوجة "تريبل دبل" في موسم واحد. وحقق وستبروك 27 ثلاثية مزدوجة في 57 مباراة حتى الآن، فيما يملك روبرتسون 41 ثلاثية مزدوجة في موسم 1961-1962.

من جهته، يتصدر دورانت (28 عاماً) ترتيب هدافي فريقه غولدن ستايت (25.8 نقطة و8.3 متابعات)، فساهم في تربع حامل لقب الموسم قبل الماضي على صدارة ترتيب الدوري (47-9)، فيما لم يحقق أوكلاهوما مع وستبروك افضل من المركز السابع في المنطقة الغربية (32-25).

وستضم التشكيلة الأساسية لفريق الغرب ستيفن كوري ودورانت من ووريرز وجيمس هاردن (هيوستن روكتس) وكاوهي ليونارد (سان أنطونيو سبيرز) وأنطوني ديفيس (نيواورليانز بيليكانز).

-كسر للجليد وتهرب من المصالحة-

يقود فريق الغرب مدرب ووريرز ستيف كير، الذي سيستفيد من لاعبي فريقه دورانت وكوري وكلاي تومسون ودريموند غرين.

وسيكون بمقدور كير أن يدفع بنجوم فريقه الأربعة إلى جانب وستبروك في احدى فترات المباراة، بيد أنه بقي متكتماً حول امكانية الدفع بوستبروك ودورانت في الوقت عينه، نظراً لتواجد وستبروك في التشكيلة الاحتياطية.

وقال كير: "بالتأكيد لقد فكرت في الأمر. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به كمدرب في مباراة كل النجوم هو تجزيئ الدقائق...".

وكان وستبروك أفضل لاعب في مباراة كل النجوم عامي 2015 و2016 بتسجيله 41 و31 نقطة على التوالي.

وواجه دورانت صافرات الاستهجان عندما زار ملعب أوكلاهوما أول مرة بعد انتقاله مطلع الشهر الحالي. وبلغ معدل دورانت 37.7 نقطة في المباريات الثلاث التي واجه فيها فريقه السابق هذا الموسم.

وعبر دورانت عن تعبه من تصدر علاقته المتوترة مع وستبروك المواضيع الرئيسة لأسبوع كل النجوم: "الجميع يحب الدراما.. يبدو وكأننا في أوبرا صابون".

ويعول الموزع كوري، أفضل لاعب في الدوري في أخر سنتين بعد تتويج دورانت في 2014، على جميع اللاعبين للالتقاء من أجل انجاح الحدث.

أما غرين فأمل ان يكون "كاسرا للجليد" بحال توتر غرفة الملابس.

ولن يلعب نجم الدوري الأخر جيمس هاردن الذي زامل دورانت ووستبروك سابقا في أوكلاهوما، دور الإطفائي: "سابقى بعيدا عن هذا الموضوع".

وسيمثل فريق المنطقة الشرقية ليبرون جيمس، أفضل مسجل في تاريخ مباراة كل النجوم مع 291 نقطة وكايري ايرفينغ (كليفلاند كافالييرز) وديمار دي روزان (تورونتو رابتورز) وجيمي باتلر (شيكاغو بولز) واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (ميلووكي باكس).

أما بدلاء الشرقية فهم ايزياه توماس (بوسطن سلتيكس)، جون وال (واشنطن ويزاردز)، كارميلو انتوني (نيويورك نيكس)، كايل لوري (توروتتو رابتورز)، بول جورج (أنديانا بيسرز)، كيمبا ووكر (تشارلوت هورنتس) وبول ميلساب (أتلانتا هوكس).

في المقابل يمثل بدلاء الغربية وستبروك وتومسون وغرين وديماركوس كازنز (ساكرامنتو كينغز)، الاسباني مارك غاسول (ممفيس غريزليز)، دي أندريه جوردان (لوس انجليس كليبرز) وغوردون هايوورد (يوتا جاز).

وكانت المنطقة الغربية فازت على المنطقة الشرقية 196-173 السنة المضاية في تورونتو الكندية، وهي الأكثر غزارة في النقاط في التاريخ.

وشهدت المباراة الظهور الثامن عشر الأخير للاعب لوس أنجليس ليكرز الأسطوري كوبي براينت.

وتحمل المنطقة الشرقية العدد الأكبر من الانتصارات برصيد 37 فوزاً مقابل 28 خسارة.

