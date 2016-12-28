نجم أتلانتا هوكس جاهز لتدعيم صفوف ألمانيا

أبدى النجم الألماني دينيس شرودر حماسه للعودة إلى صفوف المنتخب الألماني والمشاركة معه ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2017 لكرة السلة بعد فترة غياب عن المشاركات الدولية للتركيز على مشواره مع فريق أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال شرودر في حوار خاص مع وكالة الأنباء الألمانية: "نعم سأشارك مع المنتخب الألماني في الصيف المقبل بالتأكيد. دائماً ما أرغب في المشاركة مع المنتخب طالما أنني مستعد وأتمتع بحالة بدنية جيدة".

وشهدت مسيرة شرودر بدوري السلة الأمريكية خطوة كبيرة للأمام بعد أن حصل منذ الصيف الماضي على فرصة المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لأتلانتا هوكس تحت قيادة المدير الفني مايك بودنهولز. وكان قد فضل الغياب عن المنتخب في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية للتركيز على مشواره مع أتلانتا.

واستفاد شرودر (23 عاماً)، وهو نجل لأب ألماني وأم من غامبيا، من الثقة التي وضعها به المدرب بودنهولز والعمل الجاد الذي قدمه من أجل تطوير

مستواه كلاعب.

وذكر شرودر: "لقد تعلمت أنّ الفريق أهم بكثير من أي شيء آخر. أعتقد أنّ هذا هو الشيء الأهم.. ولكن هدفي هو أن أصبح واحداً من أبرز لاعبي الهجوم الخلفي في دوري السلة الأمريكي. خلال ثلاثة أعوام، أرغب في أن أصبح أحد عناصر (مهرجان) كل النجوم".

وأشار شرودر إلى أنه يتدرب بشكل مكثف على التصويب تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني بأتلانتا هوكس، "غالباً ما أمكث لوقت أطول بعد التدريب لتطوير قدراتي في التصويب بشكل أكبر. وفي المساء أعود إلى صالة الألعاب الرياضية وأتدرب مجدداً على التصويب".

وأضاف: "مع ذلك، يقول لي المدرب إنني من المفترض عليّ أن أقوم بالمزيد من العمل. دائماً ما يتطلع إلي لكي أقدم المزيد. وأنا متحمس لأن أظهر له قدرتي على المزيد من العمل والإنجاز. ما أحبه في مدربي أنه لا يشعر بالاكتفاء أبداً".

وكان شرودر قد انضم للفريق بعقد لمدة أربعة أعوام قيمته نحو 60 مليون دولار، وهو ما كان قد شكل مفاجأة في ألمانيا، وقال شرودر إنّه شعر بالفخر.

وأوضح: "لقد عملت بجدية شديدة من أجل ذلك، لقد كافحت من أجل عائلتي وبذلت جهوداً هائلة بشكل يومي من أجل ذلك. والآن أجني الثمار".

وأشار شرودر إلى أنه لا يكترث كثيراً بكل ما يقال حول القيمة المالية للصفقة، وأوضح: "دائماً ما يكون الحال هكذا. في البداية كان البعض يقول عنى إنني لا أستطيع. والآن وبعد توقيع العقد الجديد، البعض يقول إنّ المبلغ كبير للغاية".

وأكد شرودر أنه يركز فقط على العمل من أجل ذاته وعائلته "أمّا أي شيء آخر فلا أنشغل به".

ويرى شرودر، المولود في براونشفايغ، أنّ النجاح يمكن قياسه بمعايير أخرى وتأتي عائلته في مقدمتها.

ويتولى شقيق شرودر إدارة أعماله، وقال إنّه شعر بالسعادة لدى الترحيب بعائلته خلال فترة أعياد الكريسماس.

وقال شرودر: "أود بناء منزل لعائلتي. أحلم بمسكن يشمل ثماني غرف، كي يكون لكل شخص غرفة خاصة للراحة بها".

وتوفّي والد شرودر واللاعب في السادسة عشرة من عمره، ولكنه يعتقد أنّ والده يفخر بإنجازاته الآن بعد أن أصبح إلى جانب ديرك نوفيتسكي وديتليف شريمب في قائمة النجوم الألمان في دوري السلة الأمريكي.

وختم شرودر: "أعرف أنّ الابتسامة لا بد أن تكون على وجهه الآن. الآن هو يعلم بقدرتي على العناية بعائلتي.. هذا ما أوصاني به قبل وفاته. أعيش أفضل شعور بالنسبة لي".