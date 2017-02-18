موراي يقود فريق العالم لكسب تحدي النجوم الصاعدين

وقاد فريق العالم موزع نيو أورليانز بيليكانز بادي هيلد من باهاماس فسجل 28 نقطة، فيما أضاف اللاتفي العملاق كريستابس بورزينغيس (نيويورك نيكس) 24 نقطة.

في المقابل، سجل للفريق الأميركي لاعب ارتكاز تشارلوت هورنتس فرانك كامينسكي 33 نقطة ولاعب ارتكاز مينيسوتا تيمبروولفز كارل-انتوني تاونز 24 نقطة.

وغاب عن فريق العالم لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل أمبيد لاصابته في ركبته قبل أسبوعين.

وهذه السنة الثالثة التي يلتقي فيها لاعبو السنتين الأولى والثانية في الدوري، في مواجهة بين فريق أميركي وأخر دولي.

وتقدم فريق العالم 2-1 حتى الآن بعد المواجهات الثلاث.

وشهد انطلاق موسم دوري كرة السلة أن بي إيه" مشاركة 113 لاعباً دولياً وهو رقم قياسي.

ويختتم أسبوع كل النجوم الأحد بالمباراة التقليدية بين فريق المنطقتين الشرقية والغربية.