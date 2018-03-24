كوري سيغيب 3 أسابيع على الأقل

وأوضح ووريرز في بيان له أن "الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له السبت أوضح ستيفن كوري يعاني من التواء في الرباط الجانبي لعظمة الساق في الركبة اليسرى من الدرجة الثانية"، مضيفاً أن "فحصاً آخر سيتم القيام به في غضون ثلاثة أسابيع".

وتعرض كوري (30 عاماً) للإصابة مساء الجمعة في الربع الثالث من المباراة التي فاز فيها فريقه على أتالاتا هوكس (106-94) والتي كانت الأولى له منذ أسبوعين بعد أن تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليمنى مطلع آذار/مارس الحالي.

وأصيب كوري بعد التحام مع زميله جافايل ماكغي عند محاولته التقاط كرة مرتدة وسقط بقوة على ركبته اليسرى.

وخرج من الملعب وهو يعرج ويتألم من شدة الإصابة. وبعد تقييم سريع من الجهاز الطبي لووريرز على مقاعد البدلاء، دخل الى غرف الملابس.

وفي حال غاب كوري لمدة ثلاثة أسابيع، فانه لم يحرم من المشاركة مع فريقه في الدور الأول من البلاي أوف والذي ينطلق في 22 نيسان/أبريل المقبل.

وقال مدربه ستيف كير "إنه نوع من القساوة الغريبة للقدر.. ستيفن خائب الأمل بالطبع، لكن هذه هي كرة السلة، سنتأكد السبت أكثر بعد الصورة".

وبرغم خروجه المبكر، سجل كير 29 نقطة في 25 دقيقة.

وقال زميله نيك يونغ "مع الاقتراب من الأدوار الاقصائية، لا تريد أن ترى شيئاً مماثلاً".

ويسعى غولدن ستايت الذي بلغ الدور النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، إلى تحقيق لقبه الثالث في أربعة مواسم (بعد 2015 و2017)، ويعول بشكل أساسي في هذا المسعى على كوري الذي اختير أفضل لاعب في الدوري لموسمين متتاليين (2015 و2016).

ويحتل غولدن ستايت حالياً المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية (54 فوزاً مقابل 18 خسارة)، خلف هيوستن روكتس صاحب أفضل سجل هذا الموسم (58 فوزاً مقابل 14 خسارة)، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

لكن إلى غياب كوري، يعاني غولدن ستايت من اصابة نجميه الهداف كيفن دورانت في ضلعه الأسبوع الماضي وكلاي تومسون الذي تعرض لكسر في ابهامه، كما تعرض درايموند غرين لكدمة في حوضه الاثنين ضد سان أنتونيو.