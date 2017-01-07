كليفلاند يستعيد توازنه في الـ"NBA"

على ملعب "باركلايز سنتر"، تألق ليبرون جيمس وقاد كليفلاند لتعويض الخسارة التي مني بها الأربعاء بين جماهيره أمام شيكاغو بولز (94-106)، بتسجيله 36 نقطة في سلة بروكلين مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

واستعاد فريق المدرب تايرون لو خدمات نجميه الأخرين كايري إيرفينغ وكيفن لوف بعد تعافي الأول من إصابة أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة، والثاني من حالة تسمم أجبرته على الغياب عن مباراة شيكاغو والاكتفاء بدقائق معدودة أمام نيو أورليانز بيليكنز.

ورغم بدايتهما المتعثرة في اللقاء، ساهم إيرفينغ بـ32 نقطة ولوف بـ17 مع 13 متابعة في مواجهة هيمن عليها حامل اللقب اعتباراً من منتصف الربع الثاني ولم يسمح لمضيفه بالاقتراب منه لما تبقى من المباراة، محققًا انتصاره السابع والعشرين في 35 مباراة.

وبرز في صفوف بروكلين الكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيله 23 نقطة دون أن يجنب فريقه هزيمته الخامسة على التوالي والسابعة والعشرين من أصل 35 مباراة.

وعلى ملعب "أوراكل ارينا"، وضع ممفيس غريزليز حداً لمسلسل انتصارات غولدن ستايت على أرضه عند 9 مباريات على التوالي بإسقاطه 128-119 بعد التمديد، رغم تألق ستيفن كوري الذي سجل 40 نقطة.

ويدين ممفيس بفوزه الثاني هذا الموسم على غولدن ستايت الذي خسر بالمجمل 6 مباريات من أصل 37، إلى مايك كونلي الذي جر الفريقين إلى شوط إضافي بعدما أدرك التعادل للضيوف في آخر 7,4 ثوان من الربع الرابع، ثم دافع بشراسة على كوري ما حرم الأخير من تسجيل سلة الفوز لفريقه في الوقت الأصلي.

وهيمن ممفيس تماماً على الشوط الإضافي بعدما نجح في محاولاته الخمس الأولى، ثم قضى كونلي على أمال غولدن ستايت بتسجيله سلة في آخر 55 ثانية، منهيا اللقاء وفي رصيده 27 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وهو نفس رصيد زميله زاك راندولف الذي ساهم بـ11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما سجل الإسباني مارك غاسول 23 نقطة.

أما من ناحية وصيف البطل، فبرز كيفن دورانت إلى جانب كوري بتسجيله 27 نقطة مع 13 متابعة، وكلاي تومسون الذي سجل 17 نقطة مع 6 متابعات، إلا أن الفريق بأكمله عانى في الربع الرابع لأنه انتظر حتى آخر 3,14 دقيقة ليسجل سلته الأولى في هذا الربع ما سمح لممفيس بالعودة إلى اجواء اللقاء حتى أدرك التعادل في الوقت القاتل.

وفي المباريات الأخرى، قاد أوستن ريفرز لوس أنجليس كليبرز الذي يشرف عليه والده دوك ريفرز، إلى فوزه الثالث على التوالي والـ25 هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه وجاره ساكرامنتو كينغز 106-98، وذلك بتسجيله 24 نقطة (بينها 4 ثلاثيات من أصل 13 لفريقه في المباراة).

وواصل هيوستن روكتس تألقه هذا الموسم بتحقيقه فوزه السابع على التوالي والـ29 في 38 مباراة بتغلبه على مضيفه أورلاندو ماجيك 100-93، بفضل الأداء الجماعي حيث تجاوز 5 من لاعبيه حاجز العشر نقاط وكان أبرزهم راين أندرسن (19) وباتريك بيفيرلي وإيريك غوردون (17 لكل منهما).

وتغلب واشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 112-105 رغم تألق نجم الأخير الكندي أندرو ويغينز (41 نقطة)، فيما فاز بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 110-106، ونيويورك نيكس على ميلووكي باكس 116-111، ولوس أنجليس ليكرز على ميامي هيت 127-100.