كليفلاند كافالييرز على الطريق الصحيح

واصل كليفلاند كافالييرز حامل اللقب صحوته بفوزه على ضيفه إنديانا بيسرز 113-104، فيما استعاد غولدن ستايت ووريرز وصيفه توازنه بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 109-86 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى على ملعب "كيكن لونز أرينا"، تابع ليبرون جيمس تألقه وقاد فريقه إلى الفوز السابع في مبارياته الثماني الأخيرة بتسجيله 31 نقطة في سلة إنديانا بيسرز، مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وبرز أيضاً في صفوف كليفلاند كافالييرز الذي يغيب عنه نجمه كيفن لاف ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة اليسرى اضطر إلى اجراء عملية جراحية لعلاجها، كايري إيرفينغ بتسجيله 26 نقطة مع 7 متابعات.

وكان كليفلاند توج بطلاً في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه وذلك على حساب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم قبل الماضي والذي استعاد كبرياءه بعد خسارته المذلة أمام مضيفه دنفر ناغتس 110-132 أول من أمس الثلاثاء.

وأكرم غولدن ستايت متصدر الدوري والمنطقة الغربية وفادة ساكرامنتو كينغز 109-86 على ملعب "أوراكل أرينا"، وأكد بالتالي سجله الرائع بعدم خسارة مباراتين متتاليتين في الدوري العادي منذ نيسان/أبريل 2015.

وفرض كلاي طومسون نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 35 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 21 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما اكتفى ستيفن كوري بـ13 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة.

وحقق سان أنطونيو سبيرز ثاني المنطقة الغربية فوزاً ساحقاً على مضيفه أولاندو ماجيك 107-79 بفضل 23 نقطة للاماركوس ألدريدج و22 لكاوي ليونارد.

وشهدت مباريات الأربعاء تألقاً لافتاً لنجوم الدوري قبل 4 أيام من مباراة كل النجوم.

وستبروك يواصل ثلاثياته المزدوجة



وتابع راسل وستبروك تألقه الكبير هذا الموسم واحتاج إلى 29 دقيقة فقط لتحقيق ثلاثيته المزدوجة "تريبل دبل" الـ27 هذا الموسم وقاد فريقه إلى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 116-105.

وأنهى وستبروك أفضل هداف هذا الموسم والمرشح لجائزة أفضل لاعب، المباراة بتسجيله 38 نقطة مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وتابع وستبروك مسلسل اقترابه من الرقم القياسي في عدد الثلاثيات المزدوجة والمسجل باسم الأسطوري أوسكار روبرتسون الذي أنهى موسم 1961-1962 ب41 "تريبل دبل".

وعوض أوكلاهوما سيتي ثاندر خسارتيه المتتاليتين أمام غولدن ستايت ووريرز وواشنطن ويزاردز، فيما انتكس نيويورك نيكس مجددا ًعقب فوزه على سان أنطونيو سبيرز الأحد الماضي، ولم تنفعه النقاط الـ30 لنجمه كارميلو أنطوني لتفادي الخسارة الـ34 هذا الموسم والـ21 في مبارياته الـ28 الأخيرة.

وضرب أنطوني الذي أبلغ بقرار تعويضه نجم كليفلاند كافالييرز كيفن لاف في مباراة كل النجوم خلال المباراة، بقوة في الربع الأول بتسجيله 19 نقطة، لكنه سرعان ما ظل طريقه إلى السلة، واكتفى بـ11 نقطة في الأرباع الثلاثة المتبقية.

وبدوره تألق جيمس هاردن، المنافس الأبرز لوستبروك على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، وحقق ثلاثيته المزدوجة الـ15 هذا الموسم لكنها لم تكن كافية لتجنيب فريقه هيوستن روكتس أمام ضيفه ميامي هيت 109-117.

وسجل هاردن 38 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة ومثلها متابعات.

في المقابل، عاد ميامي هيت الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفضل تألق حسان وايتسايد وديون ويترز اللذين سجل كل منهما 23 نقطة مع 14 متابعة للأول.

وواصل أيزياه توماس إعادة كتابة تاريخ بوسطن سلتيكس، الفريق الأكثر ألقاباً في تاريخ الدوري، بتخطيه حاجز 20 نقطة للمباراة الـ40 على التوالي معادلاً رقماً قياسياً قديمًا يعود إلى 45 عامًا.

وسجل توماس 33 نقطة وقاد فريقه إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-108.

وعادل توماس الرقم القياسي لنجم النادي جون هافليسيك في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1971 وكانون الثاني/يناير 1972.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على ضيفه تشارلوت هورنتس 90-85، وميلووكي باكس على مضيفه بروكلين نتس 129-125، وديترويت بيستونز على ضيفه دالاس مافريكس 98-91، ومينيسوتا تمبروولفز على مضيفه دنفر ناغتس 112-99، ويوتا جاز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 111-88، وفينيكس صنز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 137-101، ونيو أورليانز بيليكانز على مضيفه ممفيس غريزلير 95-91، ولوس أنجليس كليبرز على ضيفه أتلانتا هوكس 99-84.