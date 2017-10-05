"فيبا" يعدّل الجدول الزمني لتصفيات المونديال

وقال الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان له: "اللجنة التنفيذية لـفيبا قرّرت تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2109 خلال شهري نوفمبر 2017 وفبراير 2018 إلى يوم الجمعة بدلاً من الخميس".

وبهذا القرار، يسعى فيبيا إلى تمكين اللاعبين الدوليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات من دون أن يكون هناك أي تعارض مع البرنامج الزمني للدوري الأوروبي "يوروليغ"، الآن يتعين على المسابقة الأوروبية أن تبلغنا إذا ما كانت ستوافق على هذا الجدول الزمني".

ويتشابه النظام الجديد للتصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة 2019 مع نظيره المتبع في كرة القدم، والذي يعتمد على إقامة منافسات في كل قارة، ومن المقرر أن تقام التصفيات خلال ست مراحل في الفترة ما بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وشباط/فبراير 2018، حيث يخوض كل منتخب مباراتين في كل مرحلة، إحداها على أرضه والأخرى خارج الديار.