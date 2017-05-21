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كرة السلة
AFP

فنربهتشه يتوج بلقب الـ"يوروليغ" لأول مرة في تاريخه

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تمكن فريق فنربهتشه التركي من احراز لقب الـ"يوروليغ" عقب فوزه في النهائي على أولمبياكوس اليوناني 80-64 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة سينان أيردم بإسطنبول.

وحسم فريق فنربهتشه الفترة الأولى لصالحه 26-18 ثم خسر الرهان في الفترة الثانية 13-16 ثم عاد ليفوز بالثالثة 21-14 والرابعة 20-16.

وبات فنربهتشه أول ناد تركي يتوّج بطلاً لهذه المسابقة فيما فشل أولمبياكوس بإحراز اللقب للمرّة الرابعة في تاريخه بعد أن توّج مواسم 1996-1997 و2011-2012 و2012-2013 باليوروليغ.

وفي نصف النهائي، تجاوز فنربهتشه عقبة ريال مدريد 84-75 فيما تأهل أولمبياكوس إلى النهائي بفوزه على سسكا موسكو 82-78.

وأكمل سسكا موسكو منافسات اليوروليغ في المركز الثالث عقب فوزه على ريال مدريد في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 94-70. 

ويذكر أن سسكا موسكو توّج باللقب في الموسم الماضي عقب فوزه في النهائي على فنربهتشه بنتيجة 101-96. 
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