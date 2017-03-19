خسارة قاسية لكليفلاند أمام لوس أنجليس

إلى ذلك، حقق غولدن ستايت ووريرز فوزاً مريحاً على ميلووكي باكس 117-92، هو الثالث له توالياً بعد ثلاثة هزائم متتالية، ما أتاح له تعزيز موقعه في صدارة المنطقة الغربية في ظل خسارة منافسه المباشر سان أنتونيو سبيرز أمام ممفيس غريزليز 96-104.

في المباراة الأولى، أفاد كليبيرز عن لجوء مدرب كليفلاند تايرون لو لإراحة جيمس وإيرفينغ استعداداً للأدوار النهائية من الدوري "بلاي أوف". وبعد ربع أول متقارب أنهاه كليفلاند متقدماً بفارق نقطتين (16-14)، تسلم لاعبو كليبيرز بقيادة بلايك غريفين وكريس بول زمام المبادرة، وأنهوا الربع الثاني متقدمين بفارق 17 نقطة (33-15).

وحافظ كليبيرز على تقدمه حتى نهاية المباراة، علماً أن الفارق اتسع في بعض المراحل ليصل إلى 32 نقطة، لاسيما بفضل غريفين الذي كان الأفضل في فريقه والمباراة مع 23 نقطة.

والفوز هو الأول لكليبيرز خامس المنطقة الغربية، بعد ثلاث هزائم متتالية، جعلت أوكلاهوما سيتي ثاندر يقترب منه في الترتيب.

وحقق أوكلاهوما الفوز على ساكرامنتو كينغز 110-94، في مباراة سجل فيها راسل وستبروك نجم أوكلاهوما وأحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 28 نقطة و10 متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

أما غولدن ستايت بطل 2015 ووصيف الموسم الماضي، فبدا أنه تمكن من تجاوز الهزائم الثلاث المتتالية التي مني بها وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بتحقيقه السبت فوزه الثالث توالياً وهذه المرة على حساب ميلووكي باكس.

وساهم نجم ووريرز ستيفن كوري بتسجيل 28 نقطة للفريق الذي تلقى نبأ ساراً يتمثل بإجازة أطبائه لنجمه الآخر كيفن دورانت بالعودة في المباريات المقبلة بعدما أبعدته إصابة في الركبة اليسرى عن الملاعب منذ شباط/فبراير الماضي.

وفاز شيكاغو بولز على يوتا جاز 95-86، وهيوستن روكتس على دنفر ناغتس 109-105، وشارلوت هورنتس واشنطن ويزاردز 98-93، وبورتلاند ترايل بلايزرز على أتلانتا هوكس 113-97.