جيمس وإيرفينغ يقودان كليفلاند إلى فوز جديد

وسجل كل من جيمس وإيرفينغ 25 نقطة، مع 8 متابعات و14 تمريرة حاسمة للأول، و7 متابعات للثاني. وأضاف زميلهما تشانينغ فراي 21 نقطة مع 10 متابعات.

وافتقد كليفلاند نجمه كيفن لوف الذي سيغيب ستة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وخضع لوف (28 عامًا) لفحص بالأشعة الأحد بعد شعوره بأوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناغتس 125-109، ثم أكد كليفلاند الثلاثاء أن لاعبه خضع لعملية جراحية.

ويشكل لوف ركيزة أساسية في الفريق إلى جانب ليبرون جيمس وكايري إيرفينغ، وسجل هذا الموسم معدل 20 نقطة مع 11,1 متابعة و1,9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وكان كليفلاند توج بطلاً في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء فوز حامل اللقب برغم تألق نجم مينيسوتا تمبروولفز الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 41 نقطة. وأضاف كارل-أنطوني تاونز 25 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثاني لكليفلاند على مينيسوتا في غضون أسبوعين، بعد أن تغلب عليه 125-97 في الأول من شباط/فبراير الحالي.

وفي مباراتين آخريين، فاز ساكرامنتو كينغز على لوس أنجليس ليكرز 97-96، وشيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 105-94.