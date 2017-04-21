تونس تسعى لاستضافة أمم أفريقيا في كرة السلة

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه على الانترنت أن رئيسه علي البنزرتي عرض ترشح تونس لاستضافة البطولة أثناء مشاركته في اجتماع الاتحاد الإفريقي للعبة الذي يختتم اليوم الجمعة في باماكو عاصمة مالي.

واستضافت تونس النسخة السابقة لكأس الأمم عام 2015 وتوج باللقب منتخب نيجيريا لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على أنغولا في النهائي بينما حلت تونس في المركز الثالث.