تونس تسعى لاستضافة أمم أفريقيا في كرة السلة
قال الاتحاد التونسي لكرة السلة اليوم الجمعة إنه عرض ترشح بلاده لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في شهر آب/أغسطس المقبل بعد اعتذار الكونغو.
وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه على الانترنت أن رئيسه علي البنزرتي عرض ترشح تونس لاستضافة البطولة أثناء مشاركته في اجتماع الاتحاد الإفريقي للعبة الذي يختتم اليوم الجمعة في باماكو عاصمة مالي.
واستضافت تونس النسخة السابقة لكأس الأمم عام 2015 وتوج باللقب منتخب نيجيريا لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على أنغولا في النهائي بينما حلت تونس في المركز الثالث.