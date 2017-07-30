تكريماً لهما.. سحب رقمي جينوبيلي ونوسيوني!

وارتدى جينوبيلي ونوسيوني القميصين 5 و13 على مدار سنوات طويلة في صفوف المنتخب الأرجنتيني للسلة حيث كانا من أبرز العناصر في الفريق الذي وصف بأنه "الجيل الذهبي" لكرة السلة الأرجنتينية.

واتخذ مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني للعبة هذا القرار بالإجماع ليطبق هذا في بطولة الأميركتين التي تقم من 25 آب/أغسطس إلى الثالث من أيلول/سبتمبر المقبلين بمدن ميديلين الكولومبية ومونتفيديو عاصمة أوروغواي وبايا بلانكا وكوردوبا بالأرجنتين.

وذكر فيدريكو سوسبيلز رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة، في بيان له، إن هذا الإجراء من قبل الاتحاد يأتي "للاعتراف بمكانة وقدر اللاعبين وجهدهما مع المنتخب الأرجنتيني للسلة على مدار أكثر من عقد ونصف العقد حيث ساهما في تحقيق انتصارات تاريخية للفريق وكذلك في تطور ونمو كرة السلة الأرجنتينية وترك تراث للشباب".

وكان جينوبيلي (40 عاماً) استهل مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 1998 باليونان وخاض مع الفريق 104 مباريات دولية سجل خلالها 1588 نقطة.

ولعب جينوبيلي دوراً بارزاً في فوز الفريق بالميدالية الذهبية للعبة في أولمبياد أثينا 2004 والميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008 .

كما شارك نوسيوني في تحقيق نفس الإنجازات وخاض 121 مباراة دولية رسمية مع الفريق سجل خلالها 1364 نقطة.