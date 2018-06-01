تايرون لو: "سُرق الفوز من ليبرون جيمس"

وتحدّث تايرون لو عن جيمس قائلاً: "إنه أفضل لاعب في العالم ويواصل تقديم مباريات رائعة بالنسبة لنا بهذا المستوى الجيد، ولكن تمت سرقة الفوز منه، هذا ليس عادلاً" موجهاً انتقاداته إلى التحكيم".

واعتبر لو أن قرار الحكام قبل 36 ثانية من نهاية الوقت الأصلي لمنح كيفن دورانت رميتين حرتين بعد اللجوء إلى الفيديو لم يكن جيداً بعدما قرروا في الوهلة الأولى أن نجم غولدن ستايت ارتكب خطأ بمحاولته التوغل بقوة أمام جيمس.

من جهته، علّق جيمس على القرار غاضباً في المؤتمر الصحافي: "لم أكن أبداً متأكداً في مسيرتي، في حياتي، مثلما كنت اليوم بخصوص ارتكاب خطأ بحقي".

وأضاف جيمس الذي حقق 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة: "لقد قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم، لقد حرمنا من الفوز (...) يجب أن ننتقل إلى شيء آخر الآن".

في المقابل، عم الارتياح غولدن ستايت الذي تقدم 1-صفر ويملك فرصة التعزيز عندما يستضيف المباراة الثانية الأحد قبل الانتقال إلى كليفلاند لخوض مباراتين، علماً أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يحسم اللقب.

وقال نجمه ستيفن كوري: "كانت المباراة الأولى في الدور النهائي، إنها دائمًا استثنائية، وكان يتعين علينا القتال حتى النهاية".

وكادت أمسية الخميس تتحول إلى كابوس بالنسبة إلى غولدن ستايت ووريرز أمام جماهيره بسبب "الملك" جيمس.