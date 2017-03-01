بوغوت في طريقه إلى كليفلاند كافاليرز

وقال موقع كليفلاند أمس الثلاثاء إن بوغوت، الذي انتقل من دالاس إلى فيلادلفيا الأسبوع الماضي وتوصل لاتفاق للرحيل عن سيفنتي سيكسرز، سيودع المشجعين اليوم الأربعاء قبل أن ينتقل إلى كافاليرز.

وسيمثل بوغوت الإضافة الثانية لكليفلاند في غضون أسبوع واحد بعد ديرون وليامز الذي انضم يوم الاثنين الماضي قادماً من دالاس مافريكس.

وخاض بوغوت (32 عاماً) مواجهات قوية أمام كافاليرز في آخر عامين بالدور النهائي بينما كان يلعب في صفوف غولدن ستايت وريورز.

وسمح وريورز لبوغوت بالرحيل إلى مافريكس الصيف الماضي لفتح المجال أمام التعاقد مع العملاق كيفن دورانت.

وعلى مدار 26 مباراة مع مافريكس بالموسم الجاري بلغ متوسط بوغوت في المباراة الواحدة تسجيل ثلاث نقاط ومتابعة 8.3 كرة مرتدة.