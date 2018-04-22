بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018- نيو أورليانز أول المتأهلين في البلاي أوف

ويدين نيو أورليانز بفوزه الرابع من أصل سبع مباريات ممكنة، إلى الثنائي أنطوني ديفيس ودجرو هوليداي اللذين سجلا 88 نقطة لفريقهما.

وسجل ديفيس 47 نقطة و11 متابعة وتمريرة حاسمة واحدة، وهوليداي 41 نقطة وثلاث متابعات وثماني تمريرات.

وعادل اللاعبان الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يسجله "ثنائي" ضمن "البلاي أوف"، والذي حققه لاعبا بوسطن سلتيكس جون هافليتشك وجو جو وايت عام 1973. كما أتاحت النقاط الـ 88 لديفيس وهوليداي تخطي رقم الثنائي الأسطوري في شيكاغو بولز، مايكل جوردان وسكوتي بيبن، بنقطة.

وتمكن ديفيس وهوليداي من تسجيل 28 نقطة من آخر 29 نقطة لنيو أورليانز في المباراة التي استضافها على ملعبه، وتمكن بنتيجتها خلاله من أن يصبح أول فريق هذا الموسم يتأهل إلى الدور الثاني من البلاي أوف.

وهي المرة الثانية يبلغ نيو أورليانز بيليكانز هذا الدور.

ولم تنفع النقاط الـ 38 التي سجلها سي جاي ماكولوم، في إبقاء فريقه في المنافسة، لاسيما في ظل الأفضلية الواضحة لبيليكانز في هذه السلسلة، بعد فوزه في المباراتين الأوليين التي أقيمتا على ملعب بورتلاند، والمباراة الثالثة التي أقيمت على ملعبه الخميس.

وخالف نيو أورليانز الذي حل سادساً في ترتيب المنطقة الغربية التوقعات بكونه أصبح أول فريق يتأهل إلى الدور المقبل، في وقت لا تزال أندية كبرى مثل حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز، أو هيوستن روكتس صاحب أفضل سجل في الدوري المنتظم، تحتاج إلى انتصارات اضافية.

وتلقى هيوستن السبت أول خسارة في مواجهته ضد مينيسوتا تمبروولفز 105-121، في أول مباراة ضمن هذه السلسلة تقام على ملعب مينيسوتا.

وحقق مينيسوتا أول فوز له في البلاي أوف منذ 2004، وقلص الفارق مع هيوستن إلى 1-2، قبل المباراة الرابعة التي تقام الاثنين على ملعبه أيضاً.

وكان أفضل مسجل في المباراة نجم هيوستن جيمس هاردن مع 29 نقطة، في حين كان الأفضل لدى مينيسوتا جيمي باتلر مع 28.

وبعد شوط أول متقارب انتهى ربعه الأول 28-27 لهيوستن، والثاني 25-23 لمينيسوتا، صنع المضيف الفارق في الربع الثالث الذي أنهاه متوفقاً بنتيجة 35-24، وأضاف أربع نقاط في الربع الأخير (34-30).

وفي مواجهة ثالثة ضمن المنطقة الغربية، تقدم يوتا جاز على أوكلاهوما سيتي ثانر 2-1، بعد فوزه في المباراة الثالثة بينهما 115-102، والتي أقيمت السبت على ملعب يوتا.

وكان ريكي روبيو الأفضل في صفوف يوتا، بتحقيقه "ترييل دبل" مع 26 نقطة، 11 متابعة، و10 تمريرات حاسمة. ولدى أوكلاهوما، كان راسل وستبروك قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الأمر نفسه، إلا أنه كان يحتاج إلى تمريرة حاسمة اضافية (سجل 14 نقطة، وأضاف 11 متابعة وتسع تمريرات)، بينما كان أفضل مسجل في فريقه بول جورج مع 23 نقطة.

وفي المباراة الوحيدة من مواجهات المنطقة الشرقية التي أقيمت السبت، بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بعد فوز واحد من التأهل، إذ تقدم على ميامي هيت بنتيجة 3-1 بعد فوزه 106-102.

وشهدت المباراة تحقيق لاعب فيلادلفيا الأسترالي الشاب بن سيمونز (21 عاماً)، "تريبل دبل" أيضاً (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، صد للكرة، سرقة للكرة)، ليصبح خامس لاعب متبدىء يحقق ذلك في تاريخ الدوري، والأول منذ العام 1980 وأسطورة أورلاندو ماجيك، إيرفين "ماجيك" جونسون.