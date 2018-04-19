بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018- تألق جيمس يعيد لكليفلاند توازنه

في المنطقة الشرقية، عوض جيمس خيبة الخسارة الأولى، بتسجيله 46 نقطة قاد بها فريقه الاربعاء الى الفوز على انديانا بيسرز 100-97.

وتعادل الفريقان 1-1 بعدما سقط كليفلاند بطل عام 2016 ووصيف 2015 و2017، أمام منافسه 80-98 الأحد في أولى مواجهات الفريقين. وكانت تلك الخسارة الأولى لجيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، في انطلاق الدور الأول من الـ "بلاي أوف" في مسيرته، بعدما فاز في 21 مباراة على التوالي في هذا الدور.

وأنهى جيمس المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات في مسيرته، 46 نقطة، وأضاف إليها 12 متابعة وخمس تمريرات حاسمة. وتمكن من تسجيل 20 من نقاطه في الربع الأول، ليمنح فريقه تقدماً سريعاً 13-صفر و16-1.

وأخذ "الملك" الأمور على عاتقه تقريباً في المباراة، لأن أقرب زملائه إليه كان كيفن لوف الذي اكتفى بتسجيل 15 نقطة فقط. ولدى إنديانا، سجل نجمه فيكتور أولاديبو 22 نقطة، منها محاولة بعيدة في نهاية المباراة، ومايلز تيرنر 18 ودارن كوليسون 16.

وتعود الخسارة الأخيرة لجيمس في الدور الأول إلى 2012 عندما كان لاعباً في صفوف ميامي هيت وسقط أمام نيويورك نيكس في المباراة الرابعة. ويسعى جيمس إلى بلوغ الدور نهائي للموسم السابع على التوالي والتاسع في مسيرته.

وأشار تايرون لو إلى أن لوف تعرض لاصابة طفيفة قبل نهاية المباراة في اليد اليسرى التي سبق لها أن كسرت في وقت سابق من الموسم، مؤكداً أن اللاعب "بخير، ومستعد للمشاركة في المباراة الثالثة".

وأقيمت المباراتان الأوليان على أرض كليفلاند، وسيخوض الفريقان المباراتين المقبلتين على ملعب إنديانا الجمعة والأحد، ثم يتناوبان بمباراة على كل ملعب حتى يحسم الفريق الذي يسبق الآخر إلى تحقيق الفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة، تأهله إلى الدور الثاني.

ووصل كليفلاند إلى الدور النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فتوج بطلاً في 2016، وخسر أمام غولدن ستايت ووريرز في 2015 و2017.



هيوستن يقطع نصف المسافة



وفي المنطقة الغربية، تقدم هيوستن روكتس على ضيفه مينيسوتا 2-صفر، بعد فوزه في المباراة الثانية 102-82.

وكان هيوستن حسم المباراة الأولى 104-101.

وينتقل الفريقان لخوض مباراتين على ملعب مينيسوتا السبت والاثنين.

وبعدما تألق نجم هيوستن جيمس هاردن في المباراة الأولى بتسجيله 44 نقطة، اكتفى في الثانية بتسجيل 12 نقطة مع 4 متابعات و7 تمريرات حاسمة، تاركاً المجال أمام زميليه كريس بول وجيرالد غرين، فنجح الأول في 27 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، والثاني في 21 نقطة مع 12 متابعة.

وسجل الصربي نيمانيا بييليكا 16 نقطة مع 8 متابعات لمينيسوتا.

ويبحث هيوستن، متصدر ترتيب منطقته في الدور المنتظم، عن لقبه الثالث في البطولة بعد 1994 و1995، في حين أن مينيسوتا يخوض البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2004.

وضمن المنطقة ذاتها، تعادل يوتا جاز مع مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 1-1 بفوزه في المباراة الثانية 102-95، بعد أن خسر الأولى 108-116.

ويخوض يوتا المباراتين المقبلتين على أرضه السبت والاثنين.

برز من الفائز كل من دونوفان ميتشل بتسجيل 28 نقطة، مقابل 22 لريكي روبيو و20 لديريك فيفرز أضاف إليها 16 متابعة، ومن الخاسر راسل وستبروك الذي كان قريباً من "تريبل دبل" بتحقيقه 19 نقطة مع 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، وبول جورج مع 18 نقطة و10 متابعات وكارميلو أنطوني بتسجيل 17 نقطة مع 9 متابعات.