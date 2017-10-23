السجن للرئيسة السابقة للاتحاد الروسي لادانتها بالاختلاس

وذكرت وكالة الأنباء الرياضية "آر-سبورت" أنّ محكمة تشيرتانوفيسكي في موسكو حكمت بسجن انيكييفا لأربعة أعوام ونصف وأصدرت مذكرة بحث وتحر بحقها بعدما غابت عن الجلسة.

ولم تمثل انيكييفا أمام المحكمة لأنها كانت "تدرك بأنه من المستحيل الأمل بإصدار حكم موضوعي" بحقها بحسب ما نقلت "آر-سبورت" عن محامي الدفاع ديفيد خيتيشيان الذي أشار إلى التوجه لاستئناف الحكم الصادر بحق موكلته.

كما حكم على المحاسبة السابقة في الاتحاد ايلينا سيلينا بالسجن لثلاثة أعوام ونصف في القضية ذاتها.

ووفقا للادعاء، أنشأت انيكييفا بين شباط/فبراير 2014 وآب/اغسطس 2015 نظام عقود كاذبة مع أشخاص يخصونها مقابل خدمات وهمية، ثم استعادت الأموال التي دفعت مقابل الخدمات الوهمية.

ووجه الاتهام في القضية إلى شخص ثالث هو مدير المحاسبة السابق في الاتحاد ميخائيل كوشاريان، الا انه توفي في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وتولت انيكييفا رئاسة الاتحاد الروسي لكرة السلة من آب/اغسطس 2013 حتى آب/اغسطس 2015 قبل أن يحل بدلاً منها نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سابقا اندري كيريلينكو.

وبعد انتخاب كيريلينكو في آب/اغسطس 2015، عادت روسيا إلى المشاركات الدولية ورفع عنها الايقاف الذي فرضه عليها الاتحاد الدولي "فيبا" بسبب ما اعتبره في حينه "فضائح الاتحاد الروسي".

وكانون الأول/ديسمبر 2015، أعلنت السلطات القضائية الروسية أنها فتحت تحقيقا في اختلاس حوالى 20 مليون روبل (نحو 250 ألف يورو) من ميزانية الاتحاد الوطني لكرة السلة.