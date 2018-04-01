الدوري الأميركي: واشنطن يضمن تأهله الى البلاي أوف

وبعد غيابه لشهرين بسبب إصابة وعملية جراحية في الركبة، سجل وول 15 نقطة وأضاف 14 تمريرة حاسمة، ليضمن فريقه الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية، الفوز ومقعدا في "البلاي أوف" الذي تنطلق مبارياته في منتصف نيسان/أبريل.

وكان الأفضل في صفوف واشنطن والمباراة، أوتو بورتر مع 26 نقطة و11 متابعة، بينما كان الأفضل في صفوف تشارلوت الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب المنطقة نفسها، دوايت هاورد مع 22 نقطة و13 متابعة.

وبعد شوط أول متقارب انتهى ربعه الأول لصالح واشنطن 30-27 والثاني لصالح تشارلوت 24-20، صنع ويزاردز الفارق في الربع الثالث وأنهاه بفارق 14 نقطة (37-23)، بينما انتهى الربع الأخير لصالحه (20-19).

وهو الفوز الأول لواشنطن على تشارلوت في أربع مباريات هذا الموسم.

الى ذلك، حقق حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز أول فوز له بعد ثلاث هزائم متتالية، وذلك على حساب ساكرامنتو كينغز بنتيجة 112-96.

وبعد يومين من عودة كيفن دورانت، شهدت مباراة السبت عودة كلاي طومسون الى صفوف غولدن ستايت المتوج باللقب عامي 2015 و2017، الا انه خسر خلال المباراة جهود لاعبه الناشىء باتريك ماكاو الذي سقط بشكل عنيف على ظهره في أواخر الربع الثالث.

وسقط ماكاو (22 عاما) أثناء محاولته التسجيل، عندما قفز باتجاه السلة، الا ان توازنه اختل في الهواء بعد احتكاك مع لاعب ساكرامنتو المخضرم فينس كارتر. وسقط ماكاو بشكل قوي على ظهره، وتقلب أكثر من مرة على أرض الملعب وهو يصرخ من الألم. وتوقفت المباراة لبضع دقائق، قبل ان يقوم المسعفون بنقله الى خارج الملعب على حمالة، ولاحقا الى المستشفى.

الى ذلك، حسم بوسطن سلتيكس قمة المنطقة الشرقية بفوزه على المتصدر تورونتو رابتورز بنتيجة 110-99، ليعيد فتح باب المنافسة على إنهاء الموسم العادي في صدارة المنطقة.

ويتصدر تورونتو حاليا مع 55 فوزا و21 خسارة، ويليه بوسطن مع 53 فوزا و23 خسارة، وتتبقى لكل فريق ست مباريات في الموسم العادي، بينها مباراة جديدة تجمعهما الأربعاء المقبل.

وفي مباراة أخرى، حرم بروكلين نتس ميامي هيت من ضمان تأهله الى البلاي أوف، بتغلبه عليه بنتيجة 110-109 بعد التمديد، كما خسر نيويورك نيكس أمام ديترويت بيستونز بنتيجة 109-115.