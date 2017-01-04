الدوري الأميركي للمحترفين: خسارة قاسية لرابتورز أمام سان أنطونيو

وسجل كاوي لينارد 25 نقطة وأضاف ماركوس ألدريدج 23 للفريق الفائز الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز. ودخل سبيرز الربع الأخير متقدمًا بفارق 30 نقطة في الوقت الذي جلس فيه لاعبوه الأساسيون لينارد، ألدريدج، الفرنسي توني باركر والإسباني بو غاسول على مقاعد الاحتياطيين.

في المقابل، كان ديمار ديروزن أفضل مسجل في صفوف تورونتو برصيد 26 نقطة، مقابل 17 لتيرانس روس.

ونجح فينيكس صنز في تحقيق أول فوز له على ميامي هيت للمرّة الأولى منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 بفوزه عليه 99-90 ليلحق به خسارته السادسة توالياً.

وسجل ديفن بوكر 18 من نقاطه الـ 27 في الشوط الثاني، في حين أضاف زميله ماركيز كريس 18 نقطة. وسجل غوران دراغيتش 24 نقطة لميامي الذي اعتمد على ثمانية لاعبين فقط لمرض أكثر من لاعب في صفوفه بسبب التسمم أو أوجاع الرأس الحادة.

وسجل جوليوس راندل ثالث "تريبل دبل" له في مسيرته ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى تحقيق أول فوز له بعد ثلاث هزائم متتالية وكان على حساب ممفيس غريزليز 116-102.

وسجل راندل 19 نقطة وحقق 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وفي ديترويت، سجل بول جورج 32 نقطة لإنديانا بيسرز في سلة ديترويت بيستونز بيسرز ليخرج فائزاً عليه 121-116.

وفي دنفر، سجل دي ماركوس كوزينز 31 نقطة ليقود ساكرامنتو كينغز إلى الفوز على دنفر ناغتس 120-113.

وفي المباريات الأخرى، فاز دالاس مافريكس على واشنطن ويزادرز 113-105، وبوسطن سلتيكس على يوتا جاز 115-104، وفيلادلفيا سفنتي سيسكرز على مينيسوتا تمبروولفز 93-91.