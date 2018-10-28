الدوري الأميركي للمحترفين: يوتا يكبد نيو أورليانز خسارته الأولى

وتلقى لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس الخسارة الرابعة في ست مباريات، وذلك أمام المضيف سان أنتونيو سبيرز 110-106.

وفي مباريات أخرى السبت، حقق ميلووكي باكس فوزه السادس في ست مباريات، وذلك على حساب ضيفه أورلاندو ماجيك 113-91، ليصبح على بعد فوز واحد من معادلة أفضل بداية موسم في تاريخه.

على ملعب قاعة "سموثي كينغ سنتر" التابع لنيو أورليانز بيليكانز، قاد الإسباني ريكي روبيو والفرنسي رودي غوبير يوتا جاز لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم في خمس مباريات، بتسجيل الأول 28 نقطة مع ست متابعات و12 تمريرة حاسمة، والثاني 25 نقطة و14 متابعة.

وافتقد نيو أورليانز نجمه أنطوني ديفيس الغائب بسبب إصابة في المرفق، ولم يتمكن المونتينيغري الإسباني نيكولا ميروتيتش (25 نقطة وثماني متابعات) وجرو هوليداي (18 نقطة ومتابعتين وست تمريرات حاسمة)، من تعويض غيابه وتفادي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم.

وأمام نحو 16300 مشجع لنيو أورليانز في ملعبه، كان يوتا الطرف الأفضل منذ الشوط الأول، حيث تمكن في الربع الثاني من صنع فارق كبير وصل إلى 15 نقطة. وأنهى يوتا الربع الثاني لصالحه 36-18، بعدما كان نيو أورليانز قد صنع فارقاً ضئيلاً بنهاية الربع الأول 31-28.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ثبت يوتا هيمنته ووسع الفارق الى 28 نقطة في الربع الثالث، ودخل الربع الأخير وهو متقدم بفارق 20 نقطة.

إلا أن نيو أورليانز عاد إلى أجواء اللقاء في الربع الأخير، وقلص الفارق إلى 102-110 قبل نهاية المباراة بست دقائق و34 ثانية. إلا أن روبيو (28 عاماً) أمسك بزمام المبادرة، وتمكن من تسجيل ست نقاط من الرميات الحرة، في سلسلة من المحاولات الهجومية لفريقه الذي سجل 10 نقاط متتالية مقابل نقطتين فقط لنيو أورليانز.

وعلى ملعب "آي تي أند تي" التابع لسبيرز، قاد ديمار ديروزن فريق سان أنتونيو إلى إلحاق الخسارة الرابعة هذا الموسم بلوس أنجليس ونجمه الجديد جيمس، بتحقيقه 30 نقطة و12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، أبرزها قبل 16 ثانية من نهاية المباراة، منحت فريقه الأفضلية.

وحقق سان أنتونيو فوزه الثالث في خمس مباريات هذا الموسم، بمساهمة أيضًا من رودي غاي (16 نقطة) ولاماركوس ألدريدج (15 نقطة).

أما الأفضل في المباراة فكان جيمس القادم هذا الموسم من كليفلاند كافالييرز، إذ سجل 35 نقطة وأضاف 11 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، أضاف إليها زميله كايل كوزما 15 نقطة وأربع متابعات.

وكان ليكرز الطرف الأفضل في المباراة، وبدا قادراً على تحقيق فوزه الثالث توالياً بعد بدايته السيئة للموسم بثلاث خسارات متتالية. وعلى رغم أن فريق لوس أنجليس أوصل الفارق في بعض مراحل الشوط الأول إلى 14 نقطة، إلا أن سان أنتونيو كان الأفضل في الشوط الثاني.

وتمكن الفريق المضيف من تغيير مسار الأمور لصالحه بشكل تدريجي، وتقدم للمرة الأولى في مطلع الربع الأخير بنتيجة 93-91، ووسع الفارق بعد ذلك إلى ثماني نقاط، قبل أن يعود جيمس وزملاؤه ويتمكنوا من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة 105-106.



ميلووكي يتساوى مع تورونتو

وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 21 نقطة وسبع متابعات خلال 19 دقيقة، ليقود باكس لفوزه السادس هذا الموسم، وهذه المرة على حساب أورلاندو، ليتصدر ترتيب المنطقة الشرقية بفارق النقاط عن تورونتو الذي فاز الجمعة على دالاس مافريكس 116 - 107.

وبات ميلووكي على بعد فوز واحد من معادلة أفضل بداية في تاريخه في دوري المحترفين، والتي تعود إلى موسم 1971-1972.

وكان الأفضل في صفوف أورلاندو المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 16 نقطة وتسع متابعات، علماً أن فريقه الذي تلقى خسارته الرابعة في ست مباريات، عانى من نسبة نجاح ضعيفة في محاولات التسجيل بلغت 32 بالمئة من داخل القوس، و23 بالمئة من خارجه.

وفي مباريات أخرى السبت، فاز ميامي هيت على بورتلاند ترايل بلايزرز 120 - 111، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 97-85، وإنديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 119-107، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تشارلوت هورنتس 105 - 103، وممفيس غريزليز على فينيكس صنز 117 - 96، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 109-89.





