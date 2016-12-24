الاتفاق حول صيغة عقد العمل الجماعي بالـ"NBA"

وكان مسؤولو الدوري وافقوا يوم الأربعاء الماضي على العقد الجماعي الذي تم التوصل إليه مع اتحاد اللاعبين قبل أن يوافق اللاعبون من خلال تصويت الكتروني على الاتفاق أيضا الجمعة ليتم بذلك التصديق على العقد.

ولا يتبقى سوى التوقيع على الوثيقة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقالت رابطة الدوري الأميركي في بيان أمس "تم التصديق من جانب اللاعبين وإدارة الرابطة على عقد العمل الجماعي الجديد خلال هذا الأسبوع".

وأضاف البيان "سيبدأ سريان العقد الجديد في أول يوليو 2017 ويستمر العمل به حتى موسم 2023-2024".

وسارت المفاوضات بشكل سلس هذا العام في تناقض واضح مع آخر جولة من المفاوضات قبل سنوات. ففي عام 2011 أدى تعثر المفاوضات لحالة من الشلل استمرت 161 يوما مما تسبب في تقليص الموسم الذي انطلق بحلول عيد الميلاد إلى 66 مباراة.

وفي ظل وجود عقد للبث التلفزيوني مدته تسعة أعوام يمنح البطولة 24 مليار دولار كان من صالح كل الأطراف المعنية الموافقة على العقد الجديد.

ويتوقع أن يتضمن العقد الجديد حدا أدنى للرواتب أعلى من العقود السابقة.