إصابة دورانت تزيد من محن ووريرز

وكتب ووريرز في حسابه على تويتر أن دورانت، صاحب أكبر عدد من النقاط للفريق في الموسم الجاري، سيخضع لفحوص ولن يتمكن من العودة إلى المباراة التي تقام في واشنطن.

وحدثت الإصابة عندما حاول مارسين غورتات لاعب واشنطن متابعة كرة مرتدة ودفع زازا باتشوليا لاعب ووريرز الذي سقط على ساق دورانت.

وخرج دورانت، الذي يبلغ متوسطه في المباراة الواحدة هذا الموسم تسجيل 25.8 نقطة ومتابعة 8.4 كرة مرتدة وتمرير 4.9 كرة حاسمة، من الملعب بينما أمسك بركبته.

وقرّر دورانت في يوليو/تموز الماضي اتخاذ قرار مفاجئ بالانتقال من أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى ووريرز على أمل أن يتوج بلقب الدوري في واحدة من أهم صفقات الصيف الماضي.