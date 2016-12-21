نزهة برشلونة تنتهي بالتأهل إلى ثمن النهائي

وسجل أهداف برشلونة كل من الفرنسي لوكاس ديني (37) والكرواتي إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء (45) والبرازيلي رافينيا (50) والتركي أردا توران (55 و86 و89) وباكو ألكاسير (73).

ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وجدد إشبيلية فوزه على ضيفه فورمنتيرا من الدرجة الرابعة واكتسحه 9-1 في مواجهة الإياب.



وسجل البرازيلي باولو غانزو (14) والأرجنتيني لوسيانو داريو فييتو (22 و43 و45) والفرنسي وسام بن يدر (24 و55 و88) وبابلو سارابيا (28 و77) أهداف إشبيلية الذي فاز ذهاباً 5-1، وغابري غوميز (61) هدف فورمنتيرا.

وحذا إيبار حذو إشبيلية وتغلب على ضيفه سبورتينغ خيخون 3-1 بعد أن فاز عليه ذهاباً 2-1.

وسجل كيكي (1 و46) وأدريان غونزاليز (44) أهداف ايبار، وروبن سانشيز (89) هدف خيخون.

وتأهل ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وأوساسونا أيضاً، وانضمت الفرق الخمسة إلى فياريال وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وملقا ولاس بالماس التي سبقتها إلى ثمن النهائي أمس.

وفاز ديبورتفيو لاكورونيا على ريال بيتيس بثلاثة أهداف سجلها أليخاندرو أريباس (11) والبرتغالي لويزينيو (54) والهولندي راين بابل (59) مقابل هدف للايطالي كريستيانو بيتشيني (66).

وكان ديبورتيفو خسر ذهاباً صفر-1.

وتغلب فالنسيا على ليغانيس بهدفين لرودريغو (36 و89) مقابل هدف للفنزويلي داروين ماتشيس (49).

وحسم فالنسيا لقاء الذهاب 3-1.

وعوض أوساسونا تخلفه ذهابًا أمام غرناطة صفر-1، وهزمه بهدفين نظيفين سجلهما أليكس برينغوير (45) وخايمي (59).

وتختتم منافسات إياب دور الـ16 غداً فيلعب سلتا فيغو مع مورسيا (ثانية)، وألافيس مع جيمناستيك تارانغونا (ثانية)، وإسبانيول مع ألكوركون (ثانية)، وأتلتيك بلباو مع راسينغ سانتاندر (ثالثة).