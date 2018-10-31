ميسي الذي غاب عن مباراتي إنتر و ريال مدريد يسابق الزمن في الوقت الحالي من أجل العودة في أسرع وقت ممكن مع العلم أن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني كان قد حدد بعد لقاء إشبيلية غيابه لمدة تصل لثلاثة أسابيع.

ويستهل برشلونة اليوم الأربعاء حملة الدّفاع عن لقبه في كأس ملك إسبانيا بمواجهة مضيفـه كولتورال ليونيسا.

هذا ومن المنتظرِ أن يَمنح فالفيردي الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق كثيرة على غرار مالكـوم و دينيس سواريث وسيليسين، علماً أنّه وجّه الدعوة لبعض عناصر الفريق الرّديف مثل ميراندا وريكي بوج وتشومي الذي كان حاضراً في لائحة الفريق الأوّل خلال المباريات الأخيرة.

