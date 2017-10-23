كاس ملك إسبانيا - برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مورسيا

وأحرز النادي الكاتالوني اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، ويحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب مع 29 لقباً.

ويتوقع ألا يجد برشلونة أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه، ومن المرجح أن يمنح مدربه إرنستو فالفيردي الفرصة إلى البدلاء في سعيه إلى إراحة نجومه وخصوصاً الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والقائد أندريس إينييستا بعد العروض التي قدموها منذ بداية الموسم.

ولم يخسر برشلونة حتى الآن في كل المسابقات وكسب جميع لقاءاته باستثناء قمته أمام مضيفه اتلتيكو مدريد (1-1) في الدوري.

ولا تختلف حال ريال مدريد بطل الدوري عن برشلونة حيث أوقعته القرعة في مواجهة سهلة أمام فريق من الدرجة الثالثة أيضاً هو فوينلابرادا، نادي مسقط رأس مهاجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس، والذي يحمل الملعب الذي يستضيف مباراة الذهاب اسمه.

وكان النادي الملكي آخر فريق توّج بلقب المسابقة قبل أن يهيمن عليها برشلونة، وذلك في موسم 2013-2014 على حساب النادي الكاتالوني نفسه، علماً أن النادي الملكي يبحث عن لقبه العشرين فيها.

ويحل أتلتيكو مدريد بطل 2013 ضيفاً على ألتشي من الدرجة الثالثة، وإشبيلية وصيف بطل النسخة قبل الأخيرة على قرطاجنة (ثالثة).

ويواجه ألافيس وصيف بطل النسخة الأخيرة خيتافي في واحدة من 4 مواجهات بين أندية الدرجة الاولى، حيث يلتقي ديبورتيفو لا كورونيا مع لاس بالماس، وجيرونا مع ليفانتي، وإيبار مع سلتا فيغو.

ويلعب فالنسيا ثاني الدوري مع ريال سرقسطة من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو ثاني الأندية الاكثر تتويجا باللقب (23 مرة) مع فورمنتيرا من الدرجة الثالثة.

