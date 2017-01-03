كأس ملك إسبانيا: سقوط كبير لفالنسيا وأتلتيكو يعود بفوزٍ ثمين

وارتفع منسوب غضب جماهير النادي في ملعب ميستايا وطالبوا برحيل السنغافوري بيتر ليم مالك النادي، خصوصاً بعد تخلف الخفافيش صفر-3 في أول 20 دقيقة.

وسجل لسلتا فيغو اياغو اسباس (3 من ركلة جزاء) والبلجيكي تيو بونغوندا (14) والدنماركي دانيال فاس (19) والسويدي جون غويديتي (74)، فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد دانيال باريخو (58 من ركلة جزاء).

وبات تأهل فالنسيا صعباً جداً في مباراة الإياب المقررة الخميس 12 كانون الثاني/يناير الجاري في فيغو.

ويحتل فالنسيا المركز السابع عشر في الدوري الإسباني.

وخطا إيبار خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بفوزه على أوساسونا 3-صفر. وسجل للفائز نانو (28) والبرتغالي بيبي (75) وادريان (90).

أتلتيكو يضع قدماً في ربع النهائي

وقطع أتلتيكو مدريد نصف الطريق نحو ربع النهائي بفوزه على مضيفه لاس بالماس 2-صفر.

وجاءت المباراة إعادة للاختبار الأخير لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدوري، حين فاز بهدف ساول نيغويس في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وسجل هدفي فريق العاصمة كوكي (24) والفرنسي انطوان غريزمان (51).

وأهدر الافيس الفوز على أرض ديبورتيفو لاكورونيا عندما تلقى هدفين متأخرين وعاد بالتعادل 2-2.

سجل لالافيس الفنزويلي كريستيان سانتوس (3) وادغار منديز (45 من ركلة جزاء) ولديبورتيفو البرتغالي برونو غاما (74) وخوسيلو (90).

وتستكمل المباريات الأربعاء بمواجهات ريال سوسييداد مع فياريال والكوركون مع قرطبة من الدرجة الثانية وريال مدريد مع اشبيلية، والخميس بمباراة برشلونة حامل اللقب مع اتليك بلباو.