كأس ملك إسبانيا - برشلونة يواجه ريال سوسييداد

وسيصطدم متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد بسلتا فيغو، أما الجار الآخر المدريدي أتلتيكو مدريد فسيلعب مع إيبار.

Así quedan los emparejamientos de cuartos de final de #CopaDelRey tras el #SorteoCopa pic.twitter.com/3Cu5EXO9AZ — RFEF (@rfef) January 13, 2017

وفي مواجهة أخرى سيلعب ألكوركون مع ديبورتيفو ألافيش.

وتعذب برشلونة كثيراً قبل الوصول إلى هذا الدور حيث خسر من أتلتيك بيلباو 2-1 ذهاباً وانتصر إياباً 3-1 في الدور الفائت وكذلك كان الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي فاز على لاس بالماس 2-0 ذهاباً وخسر إياباً 3-2، بينما كانت طريق ريال مدريد أقل وعورة بانتصاره على إشبيلية وصيف النسخة الفائتة 3-0 ذهاباً وتعادله معه إياباً 3-3.

وابتسمت القرعة لأحد الفريقين المغمورين ألكوركون وألافيش حيث فرضت تأهل أحدهما إلى نصف النهائي.

وتنتظر برشلونة مواجهة معقدة نوعاً ما بالنظر إلى تعثراته الأخيرة مع ريال سوسييداد حيث تعادل 1-1 معه في الدوري في 27 نوفمبر الماضي، أما ريال فانتصر على أرضه بصعوبة على سلتا فيغو في أغسطس الفائت 2-1.

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم الجمعة، يحلّ برشلونة ضيفاً على سوسييداد في مباراة الذهاب أما ريال مدريد فيستضيف مباراة الذهاب أمام سيلتا فيغو.



وتقام مباريات الذهاب بدور الثمانية من بطولة الكأس في 17 و18 كانون الثاني/يناير الجاري بينما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر نفسه.