كأس ملك إسبانيا: الـ MSN يصعد ببرشلونة لربع النهائي

وعوّض برشلونة خسارته مباراة الذهاب 1-2 إلى فوز مستحق 3-1 اياباً بفضل ثلاثية لثلاثيه الهجومي "الفتاك" الأوروغوياني لويس سواريز (35) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (48 من ركلة جزاء) والأرجنتيني ليونيل ميسي (79).

وسجل أنريك سابوريت الهدف الوحيد لأتلتيك بلباو في الدقيقة 51.

ويختتم اياب الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا (1-4)، وايبار مع أوساسونا (3-صفر)، واشبيلية مع ريال مدريد (صفر-3).