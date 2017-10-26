دق 77: لوكاس يباغت بتسديدة يسارية مرت بجانب القائم الأيمن لحارس فوينلابرادا.

دق 70: بورخا مايورال قريب من إضافة الهدف الثاني ولكن رأسيته القوية وجدت حارس أصحاب الأرض متفطناً.

دق 63: أسينسيو يفتتح باب التسجيل من نقطة الجزاء، مستغلاً مجهود الجناح المغربي الواعد أشرف حكيمي الذي تحصّل على ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

دق 45: ريال مدريد ينشط في نهاية هذا الشوط الأول وبدا قريباً من افتتاح النتيجة عبر بورخا مايورال ولكن تسديدة الأخير كانت سهلة واستقرت بين أحضان حارس فوينلابرادا.

دق 44: يورنتي وفي أبرز فرصة منذ بدتية اللقاء يطلق تسديدة صاروخية بعد ترويض محكم ولكن كرته انهالت على العارضة.

- لم يشهد الشوط الأول فرصاً عديدة واضحة حيث التزم الفريقان بمنطقة الوسط حيث تدور صراعات الاستحواذ على الكرة.

دق 11: على عكس المتوقع، كاد فوينلابرادا أن يباغت أبناء زيدان بهدف السبق لولا القليل من الحظ، بعد ارتباك واضح بين الثنائي أشرف حكيمي والحارس كاسيا.

- بداية اللقاء

أحداث اللقاء لحظة بلحظة:

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة اللاعبين استعداداً لمواجهة اليوم الخميس أمام ضيفه فوينلابرادا (درجة ثالثة) في الدور الرابع من مسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.

نشر فريق ريال مدريد على حسابه على موقع "تويتر" القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض لقاء فوينلابرادا. وضمت قائمة زيدان 16 لاعبا أغلبهم من الصف الثاني.

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فوينلابرادا وريال مدريد: الخميس26 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيغيب عن هذه المباراة 10 لاعبين أساسيين وهم: سيرخيو راموس و ايسكو ورافييل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو و كريستيانو رونالدو وكيلور نافاس و مارسيلو وكريم بنزيمة.

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📋 Estos son los 16 convocados para el partido de Copa del Rey ante el @CFuenlabradaSAD! 👇#RMMovistar #RMCopa pic.twitter.com/R73nOGmdI4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2017

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين على استاد البيرنابيو يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

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