على ملعب نجم أتلتيكو مدريد الحالي وابن مدينة فوينلابرادا "فرناندو توريس"، صمد صاحب الأرض ساعة كاملة من اللعب قبل أن تستقبل شباكه أولى الأهداف من قدم النجم ماركو أسينسيو وتحديداً عبر ركلة جزاء (63) وبنفس الطريقة عاد لوكاس فازكيز لإضافة الهدف الثاني (80).

وشهدت المباراة حالتي طرد واحدة من نصيب فوينلابرادا للمدافع باكو كانديلا (80) والأخرى تلقاها مدافع ريال مدريد خيسوس فاييخو (90).

وعوّل المدرب زين الدين زيدان في اللقاء على مجموعة من اللاعبين البدلاء على غرار بورخا ماويرال ويورنتي والحارس كاسيا ولوكاس فازكيز وماركو أسينسيو، مخيراً إراحة أبرز نجوم الفريق، ترقباً لمواجهتي جيرونا الأحد المقبل ضمن منافسات الليغا، وتوتنهام الإنكليزي الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات الإياب من 28 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

باقي النتائج:

فاز ليفانتي على مضيفه جيرونا بهدفين سجّلهما الغاني إيمانويل بواتنغ (39) والإيفواري شيخ دوكوريه (61).

ووضع لاس بالماس قدماً في الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بأربعة أهداف لجيرونيمو فيغيروا كابريرا (8 و16) والأرجنتيني جوناثان كاييري (81 و90) مقابل هدف للوكاس بيريز مارتينيز (59).

ولعب ديبورتيفو لا كورونيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 إثر طرد خوان فرانشيسكو مورينو.

وحقق ريال سوسييداد فوزاً صعباً على مضيفه لييدا إسبورتيو من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 32.

وانتهت مواجهة تينيريفي بضيفه إسبانيول على واقع التعادل السلبي (0-0).

وافتتح الدور الثلاثاء، فخسر قرطاجنة من الدرجة الثالثة أمام إشبيلية 0-3، وريال سرقسطة من الدرجة الثانية أمام فالنسيا 0-2، وخيتافي أمام ألافيس الوصيف 0-1، وريال مورسيا من الدرجة الثالثة أمام برشلونة حامل اللقب، وقادش من الدرجة الثانية أمام ريال بيتيس 1-2، وفاز نومانسيا من الدرجة الثانية على ملقة 2-1.

واستكمل ذهاب الدور الرابع الأربعاء، فخسر فياريال أمام مضيفه بونفيرادينا من الدرجة الثالثة 0-1، وسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه إلتشي من الدرجة ذاتها 1-1، وأتلتيك بلباو أمام مضيفه فورمنتيرا من الثانية بالنتيجة ذاتها، وفاز سلتا فيغو على مضيفه أيبار 2-1، وليغانيس على مضيفه بلد الوليد من الدرجة الثانية.

أحداث مواجهة ريال مدريد و فوينلابرادا لحظة بلحظة

- نهاية اللقاء

دق 80: لوكاس فازكيز يوقع الهدف الثاني من ضربة جزاء أخرى منحها الحكم، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع فوينلابرادا، باكو كانديلا.

دق 77: لوكاس يباغت بتسديدة يسارية مرت بجانب القائم الأيمن لحارس فوينلابرادا.

دق 70: بورخا مايورال قريب من إضافة الهدف الثاني ولكن رأسيته القوية وجدت حارس أصحاب الأرض جوردي كودينا متفطناً.

دق 63: أسينسيو يفتتح باب التسجيل من نقطة الجزاء، مستغلاً مجهود الجناح المغربي الواعد أشرف حكيمي الذي تحصّل على ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

دق 45: ريال مدريد ينشط في نهاية هذا الشوط الأول وبدا قريباً من افتتاح النتيجة عبر بورخا مايورال ولكن تسديدة الأخير كانت سهلة واستقرت بين أحضان حارس فوينلابرادا.

دق 44: ماركو يورنتي وفي أبرز فرصة منذ بداية اللقاء يطلق تسديدة صاروخية بعد ترويض محكم ولكن كرته انهالت على العارضة.

- لم يشهد الشوط الأول فرصاً عديدة واضحة حيث التزم الفريقان بمنطقة الوسط حيث تدور صراعات الاستحواذ على الكرة.

دق 11: على عكس المتوقع، كاد فوينلابرادا أن يباغت أبناء زيدان بهدف السبق لولا القليل من الحظ، بعد ارتباك واضح بين الثنائي أشرف حكيمي والحارس كاسيا.

- بداية اللقاء

وقائع المواجهة

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة اللاعبين استعداداً لمواجهة اليوم الخميس أمام ضيفه فوينلابرادا (درجة ثالثة) في الدور الرابع من مسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.

نشر فريق ريال مدريد على حسابه على موقع "تويتر" القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض لقاء فوينلابرادا. وضمت قائمة زيدان 16 لاعبا أغلبهم من الصف الثاني.

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فوينلابرادا وريال مدريد: الخميس26 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيغيب عن هذه المباراة 10 لاعبين أساسيين وهم: سيرخيو راموس و ايسكو ورافييل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو و كريستيانو رونالدو وكيلور نافاس و مارسيلو وكريم بنزيمة.

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📋 Estos son los 16 convocados para el partido de Copa del Rey ante el @CFuenlabradaSAD! 👇#RMMovistar #RMCopa pic.twitter.com/R73nOGmdI4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2017

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين على استاد البيرنابيو يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

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