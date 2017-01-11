زيدان يريح رونالدو ومودريتش في مواجهة إشبيلية

وآثر زيدان، معتمداً على النتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب (3-0)، إراحة اللاعبين وعدم الدفع بهما في المباراة، التي ستقام على ملعب سانشيز بيزخوان، معقل إشبيلية.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المدرب الفرنسي من الاستعانة بمجهودات كل من إيسكو وخاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

وأوضح زيدان سبب تخلف اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن مصاحبة فريقه لمدينة إشبيلية، حيث قال: "لقد عادت الآلام لتهاجمه مرة أخرى في كاحل القدم، وكالعادة لا نرغب في المخاطرة، إنها إصابة بسيطة ولكن نتوخى الحذر دائماً، لدينا مباريات كثيرة، سنرى كيف ستتطور حالته، ولكننا لن نخاطر".

وفي المقابل، ضم المدير الفني للنادي الملكي لقائمته اللاعبين سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش العائدين من الإصابة.