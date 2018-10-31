حقق ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري فوزاً سهلاً برباعية نظيفة على مضيفه مليلية، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

سجل كريم بنزيمة (28) وماركو أسينسيو (45+1) وألفارو أودريوثولا (78) وكريستو غونزاليس (90+2) رباعية النادي الملكي الذي تجاوز الهزيمة المذلة أمام غريمه برشلونة 1-5 والتي عجلت بإقالة المدرب جولن لوبيتيغي وتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 4-0

90+2 - البديل كريستو غونزاليس يرفع الغلة الملكي إلى رباعية.

78 - الظهير الأيمن الشاب ألفارو أودريوثولا يضيف الهدف الثالث لريال مدريد.

- نهاية الشوط الأول بتفوق ريال مدريد 2-0.

45+1 - البرازيلي فينييوس جونيور يمرّر الكرة لأسينسيو والأخير ينجح في اضافة الهدف الثاني لريال مدريد.

28 - كريم بنزيمة يفتتح النتيجة للنادي الملكي، الذي شهد أسبوعاً صعباً بعد الخسارة المذلة أمام الغريم برشلونة 1-5.