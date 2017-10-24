برشلونة يعبر مورسيا بالثلاثة ويقترب من ثمن نهائي كأس اسبانيا

ودخل فالفيردي مدرب برشلونة بغياب أبرز نجوم فريقه وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وتير شتيغن وأندريس انييستا وباولينيو وجيرارد بيكيه وخوردي البا، ودفع بمجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر مع الفريق، وذلك من أجل الحكم عليهم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف جيرارد دولوفيو الهدف الثاني في الدقيقة 52 وتبعه خوسي أرناييز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.

ووضع إشبيلية نفسه في موقف جيد بفوزه الكبير على مضيفه قرطاجنة من الدرجة الثالثة 3-صفر.

وسجل بابلو سارابيا (25) والأرجنتيني خواكين كوريا (35) والكولومبي لويس موريال (51) الأهداف.

وعاد آلافيس وصيف بطل الموسم الماضي بفوز ثمين من أرض مضيفه خيتافي بهدف وحيد سجله المهاجم الفنزويلي كريستيان سانتوس في الدقيقة 87.

وحذا فالنسيا حذو آلافيس وعاد بفوز غال على حساب مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية بهدفين لرودريغو مورينو (81) ودانيال باريخو (90 من ركلة جزاء).

وقلب نومانسيا من الدرجة الثانية الطاولة على ضيفه ملقة من الأولى محولاً تخلفه بهدف لخوسيه لويس غارسيا (21) إلى فوز بهدفين متأخرين لناتشو سانشيز (90+3) والبرتو إسكاسي (90+5).

كما فاز ريال بيتيس على مضيفه قادش بهدفي سيرجيو ليون (6 و54) مقابل هدف أليكس (21).



