برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة مثيرة

وتعادل برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 الثلاثاء في لقاء العودة من نصف نهائي كأس إسبانيا ليتأهل بفضل انتصاره ذهاباً 2-1 في فيسنتي كالديرون.

ولم يظهر برشلونة بالمستوى المأمول خلال الدقائق التسعين وكان لحارسه الهولندي سيليسين دوراً مفصلياً في وصوله إلى المحطة الأخيرة قبل الحفاظ على لقبه.

وافتتح برشلونة التسجيل بفضل الأوروغوياني لويس سواريز بعد متابعته لتسديدة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي ارتدت من الحارس مويا (43).

وظهر تأثر برشلونة بغياب البرازيلي نيمار (للإيقاف) في الشوط الثاني تحديداً فلم يتمكن من استغلال اندفاع أتلتيكو مدريد إلى الأمام وخسر خدمات سيرجي روبيرتو في الدقيقة السابعة والخمسين إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني، في الوقت الذي ازداد به سوء حظ أتلتيكو الذي أهدر الكثير من الفرص ولعب منقوصاً جراء طرد البلجيكي كاراسكو الذي تلقى الإنذار الأصفر الثاني أيضاً (69).

ومع الدقائق الأخيرة تحرّك أتلتيكو بنشاط وأجبر برشلونة على التراجع إلى الدفاع (بمشهد نادر) وكان له ما أراد عندما نال ركلة جزاء نفذها الفرنسي غاميرو خارج المرمى (80) قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل (83).

ورمى أتلتيكو بكل ثقله لتحقيق نتيجة مشابهة للقاء الذهاب في سبيل جرّ اللقاء إلى التمديد، لكن خبرة برشلونة أسهمت في الخروج بالتعادل بالرغم من طرد سواريز بعد تلقيه إنذارين في ثلاث دقائق فقط (87 و90).

وسيلعب برشلونة في النهائي مع المتأهل من مباراة ديبورتيفو ألافيش وسلتا فيغو والتي انتهى ذهابها بالتعادل دون أهداف.