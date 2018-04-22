إنييستا يخرج عن صمته بشأن مستقبله مع برشلونة

ويتردد على نطاق واسع أن إنييستا (33 عاماً) في طريقه للانتقال إلى أحد الأندية الصينية، لينهي بذلك مسيرة مظفرة مع برشلونة حيث نشأ وتطور ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وأكد اللاعب المخضرم الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم 2010 بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى هولندا في المباراة النهائية، أنّه سيكشف خططه المستقبلية "هذا الأسبوع"، وذلك بعد نهائي الكأس حيث سجل الهدف الرابع لفريقه، واستبدل على وقع تصفيق حار من المشجعين في ملعب "واندا متروبوليتانو" وتحية من زملائه، وفي مقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يتمكن إنييستا من حبس دموعه بعد مغادرته أرض الملعب، قبل أن يرفع الكأس التي أحرزها برشلونة للمرة الرابعة توالياً.

وقال اللاعب بعد المباراة: "هذا الأسبوع سأكشف قراري"، مضيفاً رداً على سؤال عما إذا كان قد خاض النهائي الأخير له مع برشلونة، قال "هذا احتمال، خلال بضعة أيام سيكون الأمر علينا (...) اليوم (السبت) هو يوم مميز جداً وعاطفي".

وأتت المباراة بعد ساعات من إعلان أبرز رعاة نادي تشونغكينغ الصيني إنّه "إيجابي" بشأن التعاقد مع انييستا الذي كان من المتوقع أن ينهي مسيرته في برشلونة، بعدما وقع معه العام الماضي "عقداً مدى الحياة".

وفضل انييستا عدم تقديم أي تفاصيل اضافية، مكتفياً بالتأكيد إنّ "كل ما سأقوله هو أن القرار (سيعلن) هذا الأسبوع"، متابعاً "اعتقد أنّه واضح بعض الشيء، لكن سنرى".

ونوه مدرب اشبيلية مونتيلا إلى أداء إنييستا السبت، قائلاً إنّه "خاض المباراة على مستوى عال جداً، كما لو انه في الخامسة والعشرين من العمر (...) سيكون صعباً العثور على لاعب آخر للحلول بدلاً منه".

أما مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي فقال: "عندما كنت لاعباً، كنت مستعداً للتخلي عن ذراعي لأتمكن من القيام بما يقوم به هو وميسي".