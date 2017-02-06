إنريكي يتوقع مواجهة ثقيلة لبرشلونة أمام أتلتيكو

وقال إنريكي اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش مباراة برشلونة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: "بطولة الكأس لها نفس أولوية باقي الألقاب، لقد حددنا هدفنا الأكبر منذ بداية الموسم وهو الفوز بجميع البطولات".

وبات برشلونة قريباً من خوض نهائي بطولة كأس الملك للمرة الرابعة على التوالي، بما أنه يخوض مباراة العودة للدور قبل النهائي متمتعاً بميزة

التقدم خارج أرضه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1.

وأضاف إنريكي قائلاً: "ستكون مباراة مثيرة للغاية، حيث أن أتلتيكو مدريد أصبح مجبراً على تسجيل أهداف خلال اللقاء".

ويرى مدرب الفريق الكتالوني أن مباراة الغد ستتسم بالإثارة كون أتلتيكو مدريد سينطلق في الهجوم لتعويض تأخره في المباراة الماضية.

وتابع قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي لاعب في فريقنا يعتقد بأن الأمر محسوم، سنعاني هذا مؤكد، الاعتقاد أن الأمور ستكون بسيطة وميسرة أمر سخيف، المنافس لديه من القدرات، التي تجبرنا على التفكير بشكل مغاير".