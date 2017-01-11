كأس ملك إسبانيا: سوسييداد يقصي فياريال وألكوركون يواصل مغامرته

وفي المباراة الأولى بالدور ثمن النهائي، بكر ريال سوسييداد بالتسجيل عبر ميكل أويارزابال في الدقيقة 15، وأدرك الايطالي روبرتو سوريانو التعادل في الدقيقة 44. وكان ريال سوسييداد فاز 3-1 ذهاباً على ارضه.

وفي الثانية، ضمن ألافيس تأهله لتسجيله أكثر خارج قواعده بعدما كان انتزع تعادلاً بهدفين لمثلهما ذهاباً في لا كورونيا.

وكان ألافيس البادىء بالتسجيل عبر ادغار منديز في الدقيقة 45، لكنه تلقى ضربة بطرد مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز في الدقيقة 48، فاستغل الضيوف النقص العددي وأدركوا التعادل بواسطة اليخاندرو أريباس في الدقيقة 62، الا أن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخروج.

وفي الثالثة، واصل الكوركون من الدرجة الثانية مغامرته وبلغ ربع النهائي بفوزه الثمين على مضيفه قرطبة من الدرجة ذاتها 2-1.

وتقدم قرطبة عبر الايطالي فيديريكو بيوفاكاري في الدقيقة الثامنة، لكن الضيوف ردوا بهدفين لدافيد رودريغيز (49) وايفان اليخو (67).

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً على أرض ألكوركون الذي أقصى إسبانيول من دور الـ32.

وكان أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى ربع النهائي رغم خسارته أمام ضيفه لاس بالماس 2-3 اياباً الثلاثاء، وذلك لفوزه 2-صفر ذهاباً.

ويختتم اياب الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا (1-4)، وايبار مع أوساسونا (3-صفر)، وإشبيلية مع ريال مدريد (صفر-3).