كأس ملك إسبانيا: تعادل مخيّب لأتلتيكو مدريد

افتتح اتلتيكو مدريد التسجيل عبر الغاني توماس تيبي بارتي (17)، وأدرك إلتشي (الدرجة الثالثة) التعادل في الدقيقة 52 عبر مانويل كورونادو بلا من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثانية، وضع ليغانيس قدما في الدور المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه بلد الوليد 2-1. وبات ليغانيس بحاجة للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة،التي ستقام على ملعبه الشهر المقبل للصعود للدور التالي.

وتغلّب سيلتا فيغو على مضيفه إيبار 2-1 ، ليصبح قريبا أيضاً من المضي قدماً.

وحقق بونفيرادينا المغمور من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على ضيفه فياريال بهدف نظيف، فيما سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه فورمينتيرا، ليتأجل حسم التأهل إلى جولة الإياب.

وتقام مباريات الإياب من 28 الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.





