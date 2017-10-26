كأس ملك إسبانيا: تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فوينلابرادا

نشر فريق ريال مدريد على حسابه على موقع "تويتر" القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض لقاء فوينلابرادا. وضمت قائمة زيدان 16 لاعبا أغلبهم من الصف الثاني.

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فوينلابرادا وريال مدريد: الخميس26 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيغيب عن هذه المباراة 10 لاعبين أساسيين وهم: سيرخيو راموس و ايسكو ورافييل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو و كريستيانو رونالدو وكيلور نافاس و مارسيلو وكريم بنزيمة.

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📋 Estos son los 16 convocados para el partido de Copa del Rey ante el @CFuenlabradaSAD! 👇#RMMovistar #RMCopa pic.twitter.com/R73nOGmdI4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2017

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين على استاد البيرنابيو يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

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