كأس ملك إسبانيا: تأهل سيلتا فيغو وإيبار لربع النهائي

وفي المباراة الأولى، كرر سيلتا فيغو تفوقه على ضيفه فالنسيا وتغلب عليه 2-1، وسجل للفائز الايطالي جيوسيبي روسي (61) والدنماركي بيون سيستو (90) وللخاسر فينيسياس أروخو (63).

وكان سيلتا فيغو فاز ذهاباً على فالنسيا في معقله 4-1.

وفي الثانية، صعد إيبار للدور ذاته عقب تعادله سلبياً مع ضيفه أوساسونا، وكان إيبار فاز الأسبوع الماضي على أوساسونا في عقر داره بنتيجة 3-0.