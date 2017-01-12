كأس ملك إسبانيا: تأهل سيلتا فيغو وإيبار لربع النهائي
بلغ سيلتا فيغو وإيبار الدور ربع النهائي من مسابقة ملك إسبانيا لكرة القدم بفوز الأول على فالنسيا وتعادل الثاني مع أوساسونا في ثمن النهائي الخميس.
وفي المباراة الأولى، كرر سيلتا فيغو تفوقه على ضيفه فالنسيا وتغلب عليه 2-1، وسجل للفائز الايطالي جيوسيبي روسي (61) والدنماركي بيون سيستو (90) وللخاسر فينيسياس أروخو (63).
وكان سيلتا فيغو فاز ذهاباً على فالنسيا في معقله 4-1.
وفي الثانية، صعد إيبار للدور ذاته عقب تعادله سلبياً مع ضيفه أوساسونا، وكان إيبار فاز الأسبوع الماضي على أوساسونا في عقر داره بنتيجة 3-0.