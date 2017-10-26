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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ملك اسبانيا
AFP

كأس الملك: قائمة ريال مدريد لمواجهة فوينلابرادا

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كشف وسائل اعلام اسبانية عن قائمة لاعبي ريال مدريد لمواجهة اليوم الخميس أمام ضيفه فوينلابرادا (درجة ثالثة) في الدورالرابع من مسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم.

ونشر فريق ريال مدريد على حسابه على تويتر القائمة التي اختارها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخوض لقاء فوينلابرادا. وضمت قائمة زيدان 16 لاعبا أغلبهم من الصف الثاني.

كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فوينلابرادا وريال مدريد:

الخميس26 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD3، عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيغيب عن هذه المباراة 10 لاعبين أساسيين وهم: سيرخيو راموس و ايسكو ورافييل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو و كريستيانو رونالدو وكيلور نافاس و مارسيلو.

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وستقام مباراة الاياب بين الفريقين على استاد البيرنابيو يوم 29 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

ويمكنكم أيضاً مشاهدة المباراة عبر تطبيق BEIN CONNECT. لا تفوتوا أيضاً مشاهدة جميع مباريات كأس ملك اسبانيا ومباريات الدوريات الأوروبية والمسابقات الكبرى مباشرة وحصرياً عبرة قنوات beIN SPORTS، وعبر BEIN CONNECT الذي يوفّر المشاهدة المباشرة بجودة عالية مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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كريستيانو رونالدو ريال مدريد زين الدين زيدان
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