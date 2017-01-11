فرص خاميس للمشاركة أمام إشبيلية تتضاءل

وذكرت صحيفة "ماركا" أنّ النادي الملكي خاض تدريباته اليوم في ظل غياب اللاعبين إيسكو وخاميس رودريغيز.

وكان إسكو قد كشف في وقت سابق أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في القدم، بعد أن تعرّض لإصابة في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الإسباني، وأنه لن يشارك في مباراة الغد أمام إشبيلية.

ولم يشارك خاميس رودريغيز في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء أيضاً، مما يثير الشكوك حول إمكانية سفره إلى إشبيلية.

وشارك في تدريبات ريال مدريد اليوم كل من لوكاس فازكيز، الذي عاد للتدرب مع زملائه للمرة الثانية هذا الأسبوع، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، الذي

تعافى لتوّه من الإصابة.

فيما لا يزال اللاعبان بيبي وغاريث بيل يخضعان للتأهيل تمهيداً لعودتهما لتدريبات الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.